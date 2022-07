Özgür Özel: "İttifakımızın Kurucusu, Partimizin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İktidarı Devralmak İçin Seçime Kadar Gün Sayıyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın yurttaşların sorunlarına çözüm üretemediğini belirtirken; "Bugün iktidar muhalefete muhalefet görevini üstlenmiştir. Bugün muhalefet, Millet İttifakı ve ittifakımızın kurucusu, partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sorunlara tespit ve çözüm yollarını göstermekte, iktidarı devralmak için seçime kadar gün saymaktadır" dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "Tek devlet, tek millet, tek bayrak" sözlerini Nazi Almanya'sının başkanı Adolf Hitler'in "Tek devlet, tek millet, tek lider" sloganından uyarlandığını söyleyen Özel, "Meraklısına eğer tek liderden bahsedecekseniz biz size muhalefetteyken taşerona kadro verebilen; emekliye iki maaş ikramiyeyi verdiren; 3600 ek göstergeyi verdiren, TRT payını kaldırtarak faturaları düşürten, en sonunda öğrencilerin KYK borçlarından faizleri sildiren tek liderden, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsederiz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 24 Temmuz Pazar günü Balıkesir'de Kuvay-i Milliye Meydanı'nda yapılacak olan "Milletin Sesi Mitingi" öncesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, il ve ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda, yurttaşları mitinge davet etti.

CHP'li Özel, "İktidarı tek adamdan alıp, milletimize verene kadar, yeniden yüzler gülene kadar bundan sonra iktidar, halkın iktidar; iktidar, emeklinin, emekçinin, yoksulun ve umudunu kaybetmiş gençlerimizin iktidarı olana kadar durmayacağız, yürüyeceğiz. Sizlerle beraber yürüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız" diyerek yurttaşlara mitinge katılım çağrısı yaptı.

Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI DAVET ETMEK ÜZERE BURADAYIZ: Bugün, 50 kişi buradayız. Pazar gününe kadar CHP'nin her bir milletvekili, çok özel mazeretler hariç Balıkesir'de, Balıkesir'in ilçelerinde haksızca kapatılmış beldelerinde, köylerinde, mahallelerinde Milletin Sesi Mitingi'ne, milletin kendisini davet etmek, Genel Başkanımızın çağrısını Balıkesirlilere haykırmak, Pazar günü burada sadece Balıkesir'in değil Ege bölgesinin ve Türkiye'nin kalbinin atacağı ve iktidar yürüyüşümüzün önemli kilometre taşlarından birisi olan Milletin Sesi mitinglerinden üçüncüsünün gerçekleşeceği o büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımızı davet etmek üzere buradayız, sizlerle birlikteyiz.

BUGÜN İKTİDAR MUHALEFETE MUHALEFET GÖREVİNİ ÜSTLENMİŞTİR: Balıkesir, Türkiye biliyor ki bıçak kemiktedir. Dayanacak güç, tüketilecek sabır kalmamıştır. Türkiye'de psikolojik iktidar, çoktan el değiştirmiştir. AK Parti ve onun destekçisi MHP, iktidar olmak, yapacaklarını söylemek, sorunlara çözüm üretmek yerine muhalefete muhalefet etmeyi tercih etmektedirler. Bugün iktidar muhalefete muhalefet görevini üstlenmiştir. Bugün muhalefet Millet İttifakı ve ittifakımızın kurucusu, partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sorunlara tespit ve çözüm yollarını göstermekte, iktidarı devralmak için seçime kadar gün saymaktadır.

ALMANYA'DAN HİTLER'DEN ALDIKLARINI MİLLETİMİZDEN GİZLEMESİNLER: Biraz önce bahsedilen, Milli Kurtuluş Savaşı, onun ateşinin yakıldığı ve en son mührünün yapıldığı bu topraklarda, Balıkesir'de birileri kendilerine milli derken yaptıkları işareti, Mısır'dan; sloganı da Almanya'dan Hitler'den aldıklarını milletimizden gizlemesinler. Mısır'ın işaretini, Rabia'yı yapanları da terk ettiler. Dönüp dolaşıp, hiçbirimizin itirazı olmayacak 'tek devlet, tek millet, tek bayrak' tekrar tekrar söylüyorlar.

BİZ SİZE MUHALEFETTEYKEN TAŞERONA KADRO VEREBİLEN TEK LİDERDEN, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN BAHSEDERİZ: Dünya siyaset tarihi, 'tek devlet, tek millet, tek lider' Adolf Hitler'i bugün Türkiye'ye uyarlayan ve kendisini tek liderliğe taşıyacak bir hamasete bu ülkenin geleceğini teslim etmeyecektir. Ancak hiç merakımız yok ama, meraklısına eğer tek liderden bahsedecekseniz biz size muhalefetteyken taşerona kadro verebilen tek liderden, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsederiz. Muhalefetteyken emekliye iki maaş ikramiyeyi verdiren; 3600 ek göstergeyi verdiren, TRT payını kaldırtarak faturaları düşürten, en sonunda öğrencilerin KYK borçlarından faizleri sildiren muhalefetteyken bunu başaran Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

ERZURUM'DAN SAKARYA'YA; EDİRNE'DEN DİYARBAKIR'A: 2 Ağustos günü Erzurum'dan başlayarak her salı günü; onlar Meclis'i kapattılar, grup toplantısı yok dediler, ama her Salı günü grup toplantılarımızı bir başka ilimizde, Erzurum'dan Sakarya'ya; Edirne'den Diyarbakır'a kadar her Salı günü başka bir ilimizde yaparak Meclis'in açılacağı ilk salıya kadar muhalefetimizi değil, iktidar umudumuzu, iktidar söylemimizi milletimiz ile birlikte milletin sesini 81 ilimizden, tüm ilçelerimizden hep birlikte haykırmaya devam edeceğiz.

HEP BİRLİKTE İKTİDARI YENİDEN MİLLETİN İKTİDARI YAPALIM: İktidarı tek adamdan alıp, milletimize verene kadar, yeniden yüzler gülene kadar bundan sonra iktidar, halkın iktidar; iktidar, emeklinin, emekçinin, yoksulun ve umudunu kaybetmiş gençlerimizin iktidarı olana kadar durmayacağız, yürüyeceğiz. Sizlerle beraber yürüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız. Yolumuz, yolunuz açık olsun. Cumhuriyet, Atatürk sevdalılarına selam olsun. Hep birlikte yürüyelim, hep birlikte iktidarı yeniden milletin iktidarı yapalım. Milletin Sesi Mitingi'ne hepinizi bekliyoruz."