Özgür Özel: "İttifakımızın Kurucusu, Partimizin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İktidarı Devralmak İçin Seçime Kadar Gün Sayıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Özgür Özel: "İttifakımızın Kurucusu, Partimizin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İktidarı Devralmak İçin Seçime Kadar Gün Sayıyor"

21.07.2022 14:21
Özgür Özel: "İttifakımızın Kurucusu, Partimizin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İktidarı Devralmak İçin Seçime Kadar Gün Sayıyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın yurttaşların sorunlarına çözüm üretemediğini belirtirken; "Bugün iktidar muhalefete muhalefet görevini üstlenmiştir. Bugün muhalefet, Millet İttifakı ve ittifakımızın kurucusu, partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sorunlara tespit ve çözüm yollarını göstermekte, iktidarı devralmak için seçime kadar gün saymaktadır" dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "Tek devlet, tek millet, tek bayrak" sözlerini Nazi Almanya’sının başkanı Adolf Hitler'in "Tek devlet, tek millet, tek lider" sloganından uyarlandığını söyleyen Özel, "Meraklısına eğer tek liderden bahsedecekseniz biz size muhalefetteyken taşerona kadro verebilen; emekliye iki maaş ikramiyeyi verdiren; 3600 ek göstergeyi verdiren, TRT payını kaldırtarak faturaları düşürten, en sonunda öğrencilerin KYK borçlarından faizleri sildiren tek liderden, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bahsederiz" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın yurttaşların sorunlarına çözüm üretemediğini belirtirken; "Bugün iktidar muhalefete muhalefet görevini üstlenmiştir. Bugün muhalefet, Millet İttifakı ve ittifakımızın kurucusu, partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sorunlara tespit ve çözüm yollarını göstermekte, iktidarı devralmak için seçime kadar gün saymaktadır" dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "Tek devlet, tek millet, tek bayrak" sözlerini Nazi Almanya'sının başkanı Adolf Hitler'in "Tek devlet, tek millet, tek lider" sloganından uyarlandığını söyleyen Özel, "Meraklısına eğer tek liderden bahsedecekseniz biz size muhalefetteyken taşerona kadro verebilen; emekliye iki maaş ikramiyeyi verdiren; 3600 ek göstergeyi verdiren, TRT payını kaldırtarak faturaları düşürten, en sonunda öğrencilerin KYK borçlarından faizleri sildiren tek liderden, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsederiz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 24 Temmuz Pazar günü Balıkesir'de Kuvay-i Milliye Meydanı'nda yapılacak olan "Milletin Sesi Mitingi" öncesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, il ve ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda, yurttaşları mitinge davet etti.

CHP'li Özel, "İktidarı tek adamdan alıp, milletimize verene kadar, yeniden yüzler gülene kadar bundan sonra iktidar, halkın iktidar; iktidar, emeklinin, emekçinin, yoksulun ve umudunu kaybetmiş gençlerimizin iktidarı olana kadar durmayacağız, yürüyeceğiz. Sizlerle beraber yürüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız" diyerek yurttaşlara mitinge katılım çağrısı yaptı.

Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI DAVET ETMEK ÜZERE BURADAYIZ: Bugün, 50 kişi buradayız. Pazar gününe kadar CHP'nin her bir milletvekili, çok özel mazeretler hariç Balıkesir'de, Balıkesir'in ilçelerinde haksızca kapatılmış beldelerinde, köylerinde, mahallelerinde Milletin Sesi Mitingi'ne, milletin kendisini davet etmek, Genel Başkanımızın çağrısını Balıkesirlilere haykırmak, Pazar günü burada sadece Balıkesir'in değil Ege bölgesinin ve Türkiye'nin kalbinin atacağı ve iktidar yürüyüşümüzün önemli kilometre taşlarından birisi olan Milletin Sesi mitinglerinden üçüncüsünün gerçekleşeceği o büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımızı davet etmek üzere buradayız, sizlerle birlikteyiz.

BUGÜN İKTİDAR MUHALEFETE MUHALEFET GÖREVİNİ ÜSTLENMİŞTİR: Balıkesir, Türkiye biliyor ki bıçak kemiktedir. Dayanacak güç, tüketilecek sabır kalmamıştır. Türkiye'de psikolojik iktidar, çoktan el değiştirmiştir. AK Parti ve onun destekçisi MHP, iktidar olmak, yapacaklarını söylemek, sorunlara çözüm üretmek yerine muhalefete muhalefet etmeyi tercih etmektedirler. Bugün iktidar muhalefete muhalefet görevini üstlenmiştir. Bugün muhalefet Millet İttifakı ve ittifakımızın kurucusu, partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sorunlara tespit ve çözüm yollarını göstermekte, iktidarı devralmak için seçime kadar gün saymaktadır.

ALMANYA'DAN HİTLER'DEN ALDIKLARINI MİLLETİMİZDEN GİZLEMESİNLER: Biraz önce bahsedilen, Milli Kurtuluş Savaşı, onun ateşinin yakıldığı ve en son mührünün yapıldığı bu topraklarda, Balıkesir'de birileri kendilerine milli derken yaptıkları işareti, Mısır'dan; sloganı da Almanya'dan Hitler'den aldıklarını milletimizden gizlemesinler. Mısır'ın işaretini, Rabia'yı yapanları da terk ettiler. Dönüp dolaşıp, hiçbirimizin itirazı olmayacak 'tek devlet, tek millet, tek bayrak' tekrar tekrar söylüyorlar.

BİZ SİZE MUHALEFETTEYKEN TAŞERONA KADRO VEREBİLEN TEK LİDERDEN, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN BAHSEDERİZ: Dünya siyaset tarihi, 'tek devlet, tek millet, tek lider' Adolf Hitler'i bugün Türkiye'ye uyarlayan ve kendisini tek liderliğe taşıyacak bir hamasete bu ülkenin geleceğini teslim etmeyecektir. Ancak hiç merakımız yok ama, meraklısına eğer tek liderden bahsedecekseniz biz size muhalefetteyken taşerona kadro verebilen tek liderden, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsederiz. Muhalefetteyken emekliye iki maaş ikramiyeyi verdiren; 3600 ek göstergeyi verdiren, TRT payını kaldırtarak faturaları düşürten, en sonunda öğrencilerin KYK borçlarından faizleri sildiren muhalefetteyken bunu başaran Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

ERZURUM'DAN SAKARYA'YA; EDİRNE'DEN DİYARBAKIR'A: 2 Ağustos günü Erzurum'dan başlayarak her salı günü; onlar Meclis'i kapattılar, grup toplantısı yok dediler, ama her Salı günü grup toplantılarımızı bir başka ilimizde, Erzurum'dan Sakarya'ya; Edirne'den Diyarbakır'a kadar her Salı günü başka bir ilimizde yaparak Meclis'in açılacağı ilk salıya kadar muhalefetimizi değil, iktidar umudumuzu, iktidar söylemimizi milletimiz ile birlikte milletin sesini 81 ilimizden, tüm ilçelerimizden hep birlikte haykırmaya devam edeceğiz.

HEP BİRLİKTE İKTİDARI YENİDEN MİLLETİN İKTİDARI YAPALIM: İktidarı tek adamdan alıp, milletimize verene kadar, yeniden yüzler gülene kadar bundan sonra iktidar, halkın iktidar; iktidar, emeklinin, emekçinin, yoksulun ve umudunu kaybetmiş gençlerimizin iktidarı olana kadar durmayacağız, yürüyeceğiz. Sizlerle beraber yürüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız. Yolumuz, yolunuz açık olsun. Cumhuriyet, Atatürk sevdalılarına selam olsun. Hep birlikte yürüyelim, hep birlikte iktidarı yeniden milletin iktidarı yapalım. Milletin Sesi Mitingi'ne hepinizi bekliyoruz."

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi ve ODTÜ Rektörlerine Tepki, Mezunlara Destek: 'Kimse Evlatlarımızın Mezuniyet Törenini Çalamaz' Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi ve ODTÜ Rektörlerine Tepki, Mezunlara Destek: 'Kimse Evlatlarımızın Mezuniyet Törenini Çalamaz' Özgür Özel, İzmir'de: 'Aday Sensin Kardeşim. Kalkın Ayağa Alın Bu Seçimi' Özgür Özel, İzmir'de: 'Aday Sensin Kardeşim. Kalkın Ayağa Alın Bu Seçimi'
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: 'İttifakımızın Kurucusu, Partimizin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İktidarı Devralmak İçin Seçime Kadar Gün Sayıyor' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:14 Adli Tıp önünde gözaltına alınmıştı! Pınar'ı öldürdüğünü itiraf etti
14:13 Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'ye gelen tehdidi paylaştı, tepkiler sonrası hemen sildi
14:13 Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit tuttu
13:47 İzzet Antebi'nin eski eşi, sosyal medya hesabından Antebi'nin Çağla Şikel'le mesajlarını yayınladı
13:43 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Leicester City ile karşı karşıya geldi
13:34 Geçirdiği trafik kazasında özel harekat polisi hayatını kaybederken, eşi yaralanmıştı! Yaralı eş, cenazenin yanından ayrılmadı
13:30 Sığındığı tekel bayisinde öldüresiye dövülen genç kız yaşadıklarını anlattı: Taciz etti, peşimden gelerek beni tekme tokat dövdü
12:51 Ezgi Mola'dan Adnan Oktar'ın cezaevindeki fotoğrafına dikkat çeken 'plastik cerrah' yorumu
12:47 Antalya'da korkunç olay! Kız kardeşinin sevgilisini defalarca bıçakladı
12:34 Bolu'da içme suyu faciası: Çok sayıda vatandaş hastaneye kaldırılırken 14 kişi de yoğun bakıma alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 14:22:24. #1.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel: "İttifakımızın Kurucusu, Partimizin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İktidarı Devralmak İçin Seçime Kadar Gün Sayıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement