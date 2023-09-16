Kurultay öncesi Özgür Özel'e soğuk duş! Alması gereken oy kadar bile RT gelmedi - Son Dakika

Kurultay öncesi Özgür Özel'e soğuk duş! Alması gereken oy kadar bile RT gelmedi

Kurultay öncesi Özgür Özel\'e soğuk duş! Alması gereken oy kadar bile RT gelmedi
Son Güncelleme: 16.09.2023 12:25

CHP'de Özgür Özel, Kemal kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı. Yaklaşık 1300 delegenin en az yarısı kadar oy alması gereken Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrası şok yaşadı. Özgür Özel 3 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşımlara en yüksek 500 civarında RT desteği alabildi. Özel destekçisi vekillerin paylaşımları ise çok daha az destek buldu.

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sert ifadeler kullandığı bir basın toplantısı ile CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen ilan etti. Adaylığını ilan etmesinin ardından sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarla destek bulmaya çalışan Özel, pek de umduğunu bulamadı. Özel'in 3 milyon takipçili Twitter/X hesabından yaptığı paylaşımların en fazla 500 civarında RT alması kurultay süreci için Özel yanlılarının morallerini bozdu.

EN FAZLA DELEGE İSTANBUL'DA

CHP Kurultayında 1300 delege ile birlikte milletvekilleri, parti meclis üyeleri, yüksek disiplin kurulu üyeleri de doğal delege olarak oy kullanacak. İstanbul'un 196 seçilmiş delegesine karşı Ankara'da 72, İzmir'de 56, Bursa'da 40, Adana ve Konya illerinde 30'ar kurultay delegesi var.

Özgür Özel, kurultay öncesi ilk şoku sosyal medyada yaşadı

ALMASI GEREKEN OY KADAR RT ALAMADI

Özgür Özel'in Genel Başkanlık için yaklaşık 1300 delegeden en az yarısının oyunu alması gerekiyor. Ancak Özel'in ve Özel'i destekleyen milletvekillerin adaylık sonrası yaptıkları paylaşımlara gelen destek moralleri bozdu. Twitter'da 3 milyonu aşkın takipçisi olan Özel'in adaylık paylaşımlarına en yüksek 500 civarında RT desteği geldi.

Özgür Özel, kurultay öncesi ilk şoku sosyal medyada yaşadı

DESTEKÇİLERİ DE UMDUĞUNU BULAMADI

Genel Başkanlık yarışında Özgür Özel'e destek veren Ali Mahir Başarır ve Selin Sayek Böke gibi isimlerin Özgür Özel tarafından da RT edilen paylaşımlarına destek ise çok çok daha az oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Sosyal Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Kurultay öncesi Özgür Özel'e soğuk duş! Alması gereken oy kadar bile RT gelmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurultay öncesi Özgür Özel'e soğuk duş! Alması gereken oy kadar bile RT gelmedi - Son Dakika
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