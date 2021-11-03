Üye Girişi
ÖZGÜR ÖZEL: SÜLEYMAN BEY'İN AÇIKLADIĞI ANKETİ KENDİSİNDEN BAŞKA GÖREN YOK - Son Dakika

ÖZGÜR ÖZEL: SÜLEYMAN BEY'İN AÇIKLADIĞI ANKETİ KENDİSİNDEN BAŞKA GÖREN YOK

03.11.2021 14:47

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Muş'ta yaptığı "CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5" açıklaması ile ilgili olarak "Süleyman Bey'in açıkladığı anketi kendisinden başka gören yok. Varsa açıklasın, hep beraber görelim" dedi.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Muş'ta yaptığı "CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5" açıklaması ile ilgili olarak "Süleyman Bey'in açıkladığı anketi kendisinden başka gören yok. Varsa açıklasın, hep beraber görelim" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile birlikte bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 31 Ekim'de AK Parti Muş Teşkilatı'nın düzenlediği toplantıda "CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5" yönündeki sözlerini değerlendirdi.

Özel, şunları söyledi:

"Süleyman Bey'in açıkladığı anketi kendisinden başka gören yok. Varsa açıklasın, hep beraber görelim. Ama bizim AK Parti'nin 30'un, 25'in altına indiği, CHP ile arasındaki farkın birkaç puana indiğini gösteren dünya kadar anket var. Dünya kadar anket firmasının rakamları belli ama Süleyman Bey'inkini gören yok. Süleyman Bey'in özelliği şudur; yalanı küsuratla atınca, inananı çok olur sanıyor. Yüzde 15,5 buçuk demiş. Sen 15'i bırak, 10'u bul yüzüne sür de böyle bir şey yok. Fark birkaç puana kadar inmişken, Millet İttifakı'nın oyları Cumhur İttifakı'nı geçmişken, birinci parti olma yolunda AKP ile CHP arasında birkaç puana kadar fark açılmışken, Süleyman bey yalanı küsuratla atınca inanan çok olacak sanıyor. Vallahi Süleyman Bey, siz İstanbul'da farkı açıyoruz demiştiniz. Seçim akşamı saat 7'de uğurlamak için Binali Bey'in kapısını açıyordunuz. İstanbullu da anahtarı, Ekrem İmamoğlu'na verdi. Şimdi eğer bu kadar yoksulluk, fakirlik, işsizlik, eşitsizlik, zulüm, durumundan şikayet eden, gördüğü zulümden şikayet eden bu kadar insan varken, sen hala farkı açıyoruz diyorsan; sen en son Recep Tayyip Erdoğan'ın kapısını açar, yolcu edersin bunu sana söyleyeyim" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALDIRILSIN

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) asgari ücret ile açıklamalarını için de Özel, şunları söyledi: "MHP'yi takip eden gazetecilere demişler ki; CHP, yıllardır asgari ücretten vergi kaldırılsın. Biz de istiyoruz. Bu lafın takipçisi olduk. MHP Sözcüsü İsmail Faruk Aksu'yu dikkatle takip ettik. Diyor ki; MHP asgari ücretten verginin kaldırılmasını istiyor. O zaman biz de diyoruz ki; hiç beklemeye gerek yok. Bir gün, bir dakika bile beklemeye gerek yok. Çünkü burada büyük bir fırsat ortaya çıkmış durumda. Asgari ücretten vergi kaldırılsın diyen 296 milletvekili var. Asgari ücretten vergi kaldırılmasın diyen 287 tane AK Partili var. Eğer gerçekten sözünüzün eriyseniz Sayın İsmail Faruk Aksu, kanun teklifini siz verin. 2 gün içerisinde komisyona gelip geçer, bir günde de Meclis'ten geçiririz. Bakın Muş'ta 3 milletvekiliyiz, buradan söz veriyoruz; 6 tane el kaldıracağız. Siz asgari ücretten vergi kalksın deyin. Her birimiz de ayakta 2 elimizi kaldıracağız."

ÖZGÜR ÖZEL: SÜLEYMAN BEY'İN AÇIKLADIĞI ANKETİ KENDİSİNDEN BAŞKA GÖREN YOK
ÖZGÜR ÖZEL: SÜLEYMAN BEY'İN AÇIKLADIĞI ANKETİ KENDİSİNDEN BAŞKA GÖREN YOK
ÖZGÜR ÖZEL: SÜLEYMAN BEY'İN AÇIKLADIĞI ANKETİ KENDİSİNDEN BAŞKA GÖREN YOK
ÖZGÜR ÖZEL: SÜLEYMAN BEY'İN AÇIKLADIĞI ANKETİ KENDİSİNDEN BAŞKA GÖREN YOK

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Özgür Özel, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖZGÜR ÖZEL: SÜLEYMAN BEY'İN AÇIKLADIĞI ANKETİ KENDİSİNDEN BAŞKA GÖREN YOK - Son Dakika


Son Dakika

HDP'den 14:41 HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı 14:26 Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, 14:22 Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak 14:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak TSK'ya 15 bin atım garantili yeni piyade tüfeği sunuldu. 14:08 TSK'ya 15 bin atım garantili yeni piyade tüfeği sunuldu. Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın 13:13 Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın
Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi 12:28 Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı 12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı

Son Dakika Haberleri
14:43 İstanbul Emniyeti Çiftlik Bank sanığının Fenerbahçe formalı görüntüleri için özür diledi
14:41 HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir
14:32 Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı
14:26 Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı
14:21 Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü
14:19 Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı
14:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak
14:00 Belediye Başkanı tepki çeken "Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz" sözleri hakkında konuştu: Dilim sürçtü
13:47 Çok konuşulan Icardi ve Wanda ilişkisi tamamen bitti
13:40 Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor
İstanbul Emniyeti Çiftlik Bank sanığının Fenerbahçe formalı görüntüleri için özür diledi İstanbul Emniyeti Çiftlik Bank sanığının Fenerbahçe formalı görüntüleri için özür diledi         
14:44
Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı         
14:32
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Kayıp olan kadın ölü bulundu, Müge Anlı isyan etti: Nedir bu ülkede bu kadınların çektiği? Kayıp olan kadın ölü bulundu, Müge Anlı isyan etti: Nedir bu ülkede bu kadınların çektiği?         
14:14
Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor         
13:41
Japonya spikerin zor anları Japonya spikerin zor anları         
12:46
Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu         
12:24
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı         
11:48
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı         
07:56
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 14:56:24. #1.11#
SON DAKİKA: ÖZGÜR ÖZEL: SÜLEYMAN BEY'İN AÇIKLADIĞI ANKETİ KENDİSİNDEN BAŞKA GÖREN YOK - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement