Özgür Özel: Vatandaş Son Sözü Söyleyecek, Bu Adaletsizlikleri Bitirecek - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Davası'nın bugünkü duruşmasının ardından, "Hakimler tehdit altında. Savcı, adeta AK Parti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un tweetleri tonunda iddianame yazmış. Öyle olunca buradan bir adalet çıkmasını, hukukun gereğinin çıkmasını beklemiyoruz. Tayyip Erdoğan'ın gönlünü yapmaya çalışıyorlar ama en sonunda vatandaş son sözü söyleyecek, bu adaletsizlikleri bitirecek" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, iş insanı Osman Kavala'nın tek tutuklu sanık olarak yargılandığı Gezi Davası'nın bugünkü duruşmasının ardından ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yine son günü; bugün bitmeyecek, pazartesiye kalacak karar ama artık son duruşma. ve bundan sonra karar çıkacak. Buradan adaletli bir karar çıkacağına inancımız yok. Ama geçen sefer bu insanların hepsi beraat etmişti. Bu beraat kararına herkes uymakla yükümlüydü. Tayyip Erdoğan uymadı. Kavala'yı salmadı ve saatler içinde bir başka davadan 'casusluk' suçlamasıyla tutukluluk verdirdi… Sonra Gezi Davası'nı bozdurdu, getirdi başka bir davayla önce birleştirdi, sonra ayrıştırdı. Kavala'yı da bunun içine aldı. Şimdi Kavala'yla ilgili ağırlaştırılmış müebbet istiyorlar ama tutukluluğuna sebep casusluk suçlamasıyla suçlanmıyor şimdi. Çünkü onu orada bir araç olarak kullanmışlar. E bu suçlamalardan zaten beraat etmişti.

"TAYYİP ERDOĞAN'IN GÖNLÜNÜN YAPILMAYA ÇALIŞILDIĞINI HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Burada hukukun aranmadığını ve hukukun gereğinin değil de Tayyip Erdoğan'ın gönlünün yapılmaya çalışıldığını hepimiz biliyoruz. Buradan nasıl cezalar verecekler, ne olacak göreceğiz. Ama eninde sonunda, nasıl Ergenekon, Balyoz davalarında kumpas kuranlar, orduya kumpas kuranlar sonunda deşifre oldular ve yargılandılarsa bu Gezi Davası'yla Türkiye'nin aydınlarına, meslek örgütlerine ve doğayı sevenlere mimarlara, mühendislere, avukatlara, hepimize kimler kurduysa günü geldiğinde onlar da dönecekler, bir kez daha yargılanacaklar. Burada, daha önce defalarca suçsuzlukları ispatlanmış, FETÖ'cülerin ürettiği deliller çökertilmiş bu davada ısmarlama cezalar çıkarsa bu dava bu sefer de burada bitmez diye biz söyleyeceğiz.

"BU DAVA BİR DAHA GÖRÜLECEK AMA BU SEFER BU KUMPASI KURANLAR YARGILANACAKLAR"

Gelecek seçimlerden sonra milletimiz bu tek adam rejimini ortadan kaldırıp yerine demokrasiyi yeniden tesis ettiğinde burası gerçek bir adalet sarayına dönüşüp hakimlerin artık kimseden korkusu kalmadığında bu dava bir daha görülecek, ama bu sefer bu kumpası kuranlar yargılanacaklar. Şu karar net bir şey söyleyelim. Beraat kararını veren üç hakimi darmadağın ettiler. Bir tanesi burada asliye ceza mahkemesine sürüldü. Şimdi bu hakimlerden vicdanlarına göre karar vermesini bekliyoruz. Hakimler tehdit altında. Savcı, adeta AK Parti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un tweetleri tonunda iddianame yazmış. Öyle olunca buradan bir adalet çıkmasını, hukukun gereğinin çıkmasını beklemiyoruz. Tayyip Erdoğan'ın gönlünü yapmaya çalışıyorlar ama en sonunda vatandaş son sözü söyleyecek, bu adaletsizlikleri bitirecek. Sokaktaki, mahkemedeki adaletsizliği de ekonomik adaletsizliği de bitirecek olan seçimler için gün sayıyoruz. O güne kadar bu yaşadıklarımız için de sabır çekiyoruz."