Özgür Özel: Yüzde 40 Zammı Asgari Ücret İçin CHP Olarak Bekliyoruz

GÜRKAN DEMİRTAŞ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Kendine bu zammı layık görüyorsun da asgari ücretliye neyi layık görüyorsun diye soruyorduk. Susuyordu. Orada da ısrar ettik. Şimdi komisyonun toplanacağı önemli bir bilgidir. Ama sakın kimse dostlar alışverişte görsün diye asgari ücrete göstermelik bir şey değil… Enflasyondaki kayıp kadar zam yapmasını, yüzde 40 zammı asgari ücret için CHP olarak bekliyoruz" diye seslendi. Özel, "Şimdi geçtiğimiz haftalarda yaptığı U dönüşler ve dün akşam yaptığı büyük U dönüşü düşünüldüğünde; ben, 'Miçotakis ile asla görüşmem' diyen Recep Tayyip Erdoğan, gelecek ay Miçotakis'in düğününe kirvelik yaparsa şaşırmamak lazım" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Gaziantep İl Başkanlığı'nda bugün basın toplantısı düzenledi. Özel, özetle şunları söyledi:

"Esnaflarımızdan, vatandaşlarımızdan verdiği bilgi şu: 'Niye gelsinler diyor. Niye gelsinler?' Antep'e, Suriye'deki barış bozulup, Suriye'nin iç işlerine karışılıp, Suriye'deki devlet dışı unsurlar muhatap alınıp, onları getir eğit donat savaştır, Suriye'de üç saatte gireceğiz, cuma namazı kılacağız nidalarıyla bozulan barış ve ilişkiler Suriye'deki iç savaş, Kilis ile birlikte Antep'e ama özellikle Antep'e inanılmaz büyük bir mülteci akını, geçici sığınmacı ve göçmen sorununu getirmiş ve dayatmış durumda. Bu yüzden Antep gibi bir şehirde, dört tane üniversitesi bulunan bir şehirde eğitimde 58. Sıradayız. Bebek ve anne ölümleri bütün Türkiye'de düşerken Antep'te 10 yıldır Türkiye ortalamalarının üzerinde seyrediyor. Antep'te uyuşturucu sorunu bütün Türkiye'nin çok ilerisinde. Hem uyuşturucu açısından belli grupların Antep'i üs olarak kullanması hem de Antep'in değişen demografisi yüzünden gençlerde ciddi bir uyuşturucu sorunu var ve bundan Antep'in AKP'li MHP'li aileleri de rahatsızlık duyuyorlar. İntihar sayılarındaki artış da Antep'in artık özenilir ve yaşanılır değil; çekinilir ve uzak durulur bir şehir haline geldiğini gösteriyor.

"ANTEP'İN GENÇLERİNE ONLARIN ANTEP'TE HAYAL KURMASINA İHTİYACIMIZ VAR"

CHP olarak ilk bir yıl içinde daha önce defalarca söylediğimiz gibi 'Esat ile görüşmem' diyenlere bakmayın. Düne kadar NATO'ya giremez diyenler, dönüp dün akşam ne mutabakatlar yaptılar. Esat ile bir araya gelinecek, oturulacak, görüşülecek. Başta Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin eli değil gövdesi taşın altına konulacak. Suriye'de yaşanılabilir, sürdürülebilir bir hayat temin edilecek ve Suriyeli mülteciler memleketine dönecek Antep rahat edecek. Antep'in yoksulu Antep'e; Antep'in işsizi Antep'e yeter. Antep'in gençlerine onların Antep'te hayal kurmasına ihtiyacımız var.

"ANTEP'İN HAVASINI KESECEK, RÜZGARINI KESECEK, ORMANINI TEHLİKEYE ATACAK BU RANT PROJESİNİN YENİ ÇALIŞMASI YAPILDIĞINI DUYDUK"

Gün boyunca tugay arazisinin yani Günük ormanlarının yanındaki 11 milyon metrekare arazinin ranta, yapılaşmaya açıldığını; buna partimizin ve TMMOB'a bağlı odaların dava açtığını, davayı kazandığımızı yani Antep'i koruma refleksimize yargının da iştirak ettiğini ama bu aşamada yeniden bir imar değişikliğiyle yargı kararını boşa düşürüp Antep'in havasını kesecek, rüzgarını kesecek, ormanını tehlikeye atacak bu rant projesinin yeni çalışması yapıldığını duyduk. Bunu Meclis gündemine de taşıyacağız. Ülke gündemine de taşıyacağız. Bu konudaki mücadelemiz devam edecek.

"TARIMA DOĞRUDAN VERİM OLARAK KATKI SAĞLAYACAK; ETKİN NİTELİKLİ BİR SULAMA YAPILABİLMESİ İÇİN FIRAT'IN SUYUNDAN FAYDALANMASI LAZIM"

Karkamış Belediye Başkanımız… Onunla birlikte dün gelirken de konuştuk. Bugün de şehirde gördük ki Fırat'ın suyu boşa akıyor. Barak da buna karşıdan bakıyor ve Karkamış'ın, Nizip'in, Oğuzeli'nin aslında yaptığı tarıma doğrudan verim olarak katkı sağlayacak; ağaçların verimsiz yıllarını çok daha verimli hale getirebilecek; etkin nitelikli bir sulama yapılabilmesi için Fırat'ın suyundan yanından aktığı faydalanması lazım. Bu CHP'nin iktidara geldiğinde ilk bir yılda Antep'e yapacağı ilk önemli beş işten bir tanesi olacak.

"ŞEHİR HASTANESİ'Nİ BİR AN ÖNCE BİTİRİN. AMA YATAK KAYBINA SEBEBİYET VERECEK; DİĞER HASTANELERİMİZİ DE SAKIN KAPATMAYIN"

Şehir Hastanesi'nin 2012'den beri konuşulan, 2016'dan beri inşaatı olan; inşaatı yarım kalmış, işçileri çıkarılmış, terk edilmiş Şehir Hastanesi'nin… Yeni yeni kıpırdanma var. Bunun takipçisiyiz ama Şehir Hastanesi'ni açınca öbür hastaneleri kapayacaklar. Rakamlar önümüze döküldüğünde ciddi bir sağlık krizi çıkar. Şehir Hastanesi'ni bir an önce bitirin. Ama yatak kaybına sebebiyet verecek; diğer hastanelerimizi de sakın kapatmayın.

"DIŞ POLİTİKAYI BÖYLE İÇ POLİTİKAYA BU KADAR ALET EDERSENİZ, U DÖNÜŞLERİYLE KARŞILAŞIRSINIZ"

Dün akşam İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki çekincelerini Türkiye kaldırdı. CHP'liler, bilmesi gereken bir şey var. İki ay önce Tayyip Erdoğan, 'Bunu müzakere bile etmem. Hiç gelmesinler' diyordu. Biz dedik, diplomaside böyle bir şey olmaz. Hiç gelmesinler olmaz. 29 Mayıs günü Bakü dönüşü, uçakta 'Ben başta olduğum sürece NATO'ya giremeyecekler' diyordu. Dün giderken itirazlarını dile getiriyordu ve NATO'ya giremeyeceklerini söylüyordu. Herkes de ona inanıyordu. Ben 16 Haziran 2022 günü sayın Genel Başkanımızın başkanlığında Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldım. O toplantıda 10 Haziran günü; 'Ben baştayken giremeyecekler' dedikten 11 gün sonra, bugünden de 19 gün önce hepsi birden şunu dediler: 'Göreceksiniz. Haziran ayının sonundaki NATO zirvesinde Türkiye, NATO'ya girmesine destek verecek.' ve son gün ikna ettiler. Dün bir mutabakat metni oldu. Muhtıra imzalandı. Muhtıranın satır satır takipçisi olacağımızı buradan herkes bilsin. Ancak muhtırada daha önce 'Şu terör örgütünü, terör örgütü olarak kabul etmezlerse olmaz' diyenlerin muhtıradaki belli yuvarlak cümleler fit olduklarını da gördük. Yani İstanbul'da, Ankara'da aslan kesilenlerin, gittiği yerde o kükremeleri sürdürmediğini ve gittiği yerde diplomasinin getirdiği noktada bir mutabakat metninin öyle Türkiye'de haykırdığı gibi baya da oldurttuklarını gördük. Siz, dış politikayı böyle iç politikaya bu kadar alet ederseniz, işte böyle tutarsızlıklarla, böyle çarklarla böyle U dönüşleriyle ve böyle mahcubiyetlerle karşılaşırsınız.

"GELECEK AY MİÇOTAKİS'İN DÜĞÜNÜNE KİRVELİK YAPARSA ŞAŞIRMAMAK LAZIM"

Şimdi, İsveç, Finlandiya naraları bitti Miçotakis naraları devam ediyor. Edecek. Çünkü bir düşmana ihtiyacı var onun. Dış politikada ona bağırarak iç politikada güç devşirecek. Şimdi geçtiğimiz haftalarda yaptığı U dönüşler ve dün akşam yaptığı büyük U dönüşü düşünüldüğünde; ben, 'Miçotakis ile asla görüşmem' diyen Recep Tayyip Erdoğan, gelecek ay Miçotakis'in düğününe kirvelik yaparsa şaşırmamak lazım.

"BENDE U DÖNÜŞÜ YOK' DİYENİN DÜN MECLİS'TE TALEP ETTİĞİ ÖDENEK ÇIKARILDI"

Ek bütçe Meclis'ten geçti. Cumhurbaşkanı ödeneği çıkarıldı. İlk geldiğinde çaktırmadan baz ödeneği yüzde 20, maaşına yüzde 40 zam yapıyorlardı. Bunu kamuoyuna söyledik. Günlerce sustu. İtirazlardan sonra dedi ki 'Efendim o zaman ben bunu kendim için değil, maaşıma endeksli emekli Cumhurbaşkanları, milletvekilleri, bakanlar için…' E çıkar dedik onları başka bir şeye bağla. En sonunda yıllardır bu tip işlerde dediğinden geriye adım atmayıp, 'Bende U dönüşü yok' diyenin dün Meclis'te talep ettiği ödenek çıkarıldı. Yüzde 40 maaşına yaptığı zam, toplumsal duyarlılıktan dolayı geri alınmış oldu.

"YÜZDE 40 ZAMMI ASGARİ ÜCRET İÇİN CHP OLARAK BEKLİYORUZ"

Kendine bu zammı layık görüyorsun da asgari ücretliye neyi layık görüyorsun diye soruyorduk. Susuyordu. Orada da ısrar ettik. Şimdi komisyonun toplanacağı önemli bir bilgidir. Ama sakın kimse dostlar alışverişte görsün diye asgari ücrete göstermelik bir şey değil… Enflasyondaki kayıp kadar zam yapmasını, yüzde 40 zammı asgari ücret için CHP olarak bekliyoruz."