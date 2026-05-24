Özgür Özel'in CHP Genel Merkezindeki fotoğrafı indirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel'in CHP Genel Merkezindeki fotoğrafı indirildi

24.05.2026 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel ve ekibinin, polis müdahalesi ile tahliye edilen CHP Genel Merkezi’nden ayrılmasından sonra binaya giren Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi, ilk iş olarak Özgür Özel’in duvarda asılı olan genel başkanlık fotoğraflarını indirerek yerine yeniden Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarını astı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), tarihinin en büyük meşruiyet ve liderlik krizini yaşıyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 38. Olağan Kurultay için verdiği “mutlak butlan”  kararının ardından, parti genel merkezinde bugün kelimenin tam anlamıyla bir kırılma yaşandı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, KAPILAR KIRILDI 

Mahkemenin, Özgür Özel ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırıp görevi Kemal Kılıçdaroğlu ile eski yönetime devretmesinin ardından taraflar arasındaki gerilim zirveye ulaştı. Özgür Özel ve ekibinin binayı terk etmeyeceğini açıklamasının ardından, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in başvurusu ve Ankara Valiliği’nin talimatıyla emniyet güçleri tahliye için harekete geçti.

PARTİLİLERE SERT MÜDAHALE 

Polis ekipleri, otopark girişindeki zincirleri demir makasıyla kesip demir kapıları kırarak genel merkez bahçesine girdi. Bina içinde ve bahçesinde direnen partililere biber gazı, gaz kapsülleri ve plastik mermilerle sert müdahalede bulunuldu. 

Öte yandan makam odasına kadar çıkan icra memurlarının getirdiği tahliye tebligatını alan Özgür Özel, "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek evrakı yırttı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN FOTOĞRAFI İNDİRİLDİ

Polis müdahalesinin ardından genel merkez binası tamamen boşaltıldı ve idare, mahkeme kararı uyarınca yeniden Genel Başkan sıfatını kazanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibine devredildi. Kılıçdaroğlu’nun ekibinin binaya girmesiyle birlikte ilk iş olarak sembolik bir hamle gerçekleştirildi.  Atatürk'ten başlayarak tüm genel başkanların fotoğraflarının asıldığı duvardaki Özgür Özel fotoğrafı indirildi.  

Bu hareket, genel merkezdeki yönetim değişikliğinin en net görüntüsü oldu.


ÖZGÜR ÖZEL VE MİLLETVEKİLLERİ MECLİS'E YÜRÜYOR

Binayı terk etmek zorunda kalan Özgür Özel, genel merkez çıkışında yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı:

"Baba ocağına bir daha kimsenin el uzatamayacağı şekilde geri alınmak üzere çıkıyoruz. Yapmayın dedik, partiyi kişisel hırslarınızdan dolayı, bir yenilgiyi kabul edemediğiniz için AK Parti'ye teslim etme planının parçası olmayın dedik. Dinletemedik."

Açıklamanın ardından Özgür Özel, beraberindeki MYK üyeleri, milletvekilleri ve kendisini destekleyen kalabalık bir partili grupla birlikte TBMM’ye doğru protesto yürüyüşü başlattı. 

Özgür Özel, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika CHP Özgür Özel'in CHP Genel Merkezindeki fotoğrafı indirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
İsrailli bakan Ben-Gvir’e Fransa kapısı kapandı İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı
Bağcılar’da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu
Trump ilk önce Erdoğan’a teşekkür etti, Cumhurbaşkanlığı yalanlayınca paylaşımını sildi Trump ilk önce Erdoğan’a teşekkür etti, Cumhurbaşkanlığı yalanlayınca paylaşımını sildi

17:33
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
17:07
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
17:04
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama
Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama
16:39
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
16:26
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor
CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
15:58
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
15:30
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
15:27
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
14:53
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
14:27
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 17:55:17. #.0.5#
SON DAKİKA: Özgür Özel'in CHP Genel Merkezindeki fotoğrafı indirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.