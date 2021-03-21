ÖZGÜR ÖZGÜLGÜN'DEN "ABUR CUBUR ADASI"

Zeynep Dağgüden'in resimlediği Abur Cubur Adası, 6 yaş üstü kitapsever tüm okurlara hitap ediyor. Özellikle çocuklar için tasarlanmış ve okumayı kolaylaştıran Sassoon yazı karakterinin kullanıldığı kitap, okumayı yeni öğrenen çocuklara yeni maceralarında eşlik ediyor. Abur Cubur Adası, 19 Mart'tan itibaren hep kitap logosuyla raflardaki yerini aldı. Babası arkeolog olan Ali, yaz tatilini kazı alanında geçirecekti. Hem tatilini yapacak hem bilimsel bir keşfe tanıklık edecekti. Antik limanın açığında bulunan batık, araştırmanın tüm seyrini değiştirdi. Acaba gizem çözülebilecek miydi?& ;

Hep kitap hakkında:





Kitap kokusunu hep sevdik. Yayıncı olduk. Yıllarca Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinde bazen beraber, bazen ayrı ayrı okuduk, seçtik, yayımladık. Sonra bir gün bir araya geldik. Ne yapmak için? Türkiye'ye yepyeni bir yayınevi kazandırmak, şimdiye kadar yapılmamışı yapmak, yapılmışa da hep farklı bir açıdan bakmak için. Dünya çapında işler yapmak için. Severek okuduklarımızı, gün geçtikçe daha artacağına inandığımız okurlarımıza ulaştırmak için. Türkiye'den genç ve taze sesleri sayfalara dökmek, dünyanın çeşitli coğrafyalarından duyulması gereken sesleri hep duyurmak hedefimiz. Gündemi yaratan, günü yakalayan kitapları sunmak… Titiz, özenli, tertemiz bir çalışma anlayışıyla… Metinden görsele, kapaktan tanıtıma kadar aynı özeni hep korumak. hep kitabı ön plana almak. Kurgu ya da kurgu dışı… Edebiyat, sanat ya da yemek… hep hayat… Yetişkin, çocuk ya da genç… Bu alanların tümünde en iyi kitapları hep biz yayımlayalım istiyoruz. O yüzden hep kitap düşünen bir ekip kurduk. Okudukça hep çocuk, hep genç kalan bir ekip bu… İsmimizi de o yüzden hep?kitap koyduk. hep?kitap bundan sonra yayıncılık sektöründeki herkesin hep hayatında olacak.



