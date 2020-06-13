Altay kaptanı Özgür Özkaya, TFF 1. Lig'in 29. haftasında konuk edecekleri Akhisarspor'u mağlup ederek Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşmak istediklerini söyledi.



TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da, takım kaptanı Özgür Özkaya korona virüs sürecini ve ligin 29. haftasında karşılaşacakları Akhisarspor maçını değerlendirdi. Liglerin ertelendiği 19 Mart tarihinden bu yana geçen sürede Akhisarspor maçına çok iyi hazırlandıklarını dile getiren yıldız oyuncu, "Kimsenin istemediği bir süreç yaşadık. Biz Fatih Karagümrük maçına giderken bile bu maç oynanır mı, oynanmaz mı diye konuşuyorduk. O maçımızı oynadık fikstüre göre 20 Mart'ta oynayacağımız Akhisarspor maçına bir gün kale ligler ertelendi. O tarihten itibaren ilk başlarda evlerimizde bireysel idmanlar yaptık. Mayıs ayının ikinci haftasından beri de Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu süreçte başta başkanımız Özgür Ekmekçioğlu, Profesyonel Şube Sorumlumuz Hilmi Bozok, Sportif Direktörümüz Murat Uluç her zaman bizim yanımızda oldu. Bu olumsuz süreci onların da desteği ile olumlu bir şekilde atlattık. Bu süreçte kulüpte de hiçbir olumsuzluk yaşanmadı" dedi.



"Akhisarspor maçına her yönüyle hazırız"



Korona virüs sürecindeki arayı iyi atlatan takımların yeniden başlayacak lig yarışında avantajlı olacağını dile getiren Altay'ın tecrübeli kaptanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Salgın sürecini tüm takım olarak iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Zorunlu arada hocalarımızın verdiği idman programına uygun şekilde tesislere geri döndük. Beraber yaptığımız idmanlarda tüm takım arkadaşlarımın hazır olduğunu gördüm. Pazar günü Bornova Doğanlar Stadı'nda Akhisarspor'u yenerek yeniden başlayan lige üç puanla start vermek istiyoruz. Biz bu maça her yönüyle hazırız."



"Hedefimiz Süper Lig"



Özgür Özkaya, Altay'ın hedefinin Süper Lig olduğunu bir kez daha vurgulayarak, "Sezon başında hedefimizi Süper Lig olarak belirlemiştik. Sezona iyi başladık sonrasında istenmeyen sonuçlar geldi ve iki tane hoca değişikliği yaşandı. Liglere ara verilmeden önce hocamız Yalçın Koşukavak ile çok iyi bir çıkış yakaladık. Takım içinde herkes Süper Lig'e inanmış durumda. Oldukça kaliteli ayaklara da sahibiz. Ben inanıyorum ki sezon sonunda Büyük Altay'ı layık olduğu Süper Lig'e çıkaracağız. Sezon sonunda da şu anda tribünlerde olamayan taraftarımızla Süper Lig coşkusunu hep beraber kutlayacağız" ifadelerini kullandı.



Hazırlıklar sürüyor



Öte yandan Siyah-beyazlı takım, Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Yarın izin yapacak olan futbolcular, pazartesi günü tekrar tesislerde toplanarak Akhisarspor maçının hazırlıklarına start verecek. - İZMİR