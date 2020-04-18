Altay kaptanı Özgür Özkaya, liglerin yeniden başlamasıyla kalan 6 maçın hepsini kazanmaya talip olduklarını ve Süper Lig'e yükselmek istediklerini söyledi.



Altay'ın 32 yaşındaki tecrübeli kaptanı Özgür Özkaya, korona virüs salgını nedeniyle liglerin süresiz ertelenmesinin ardından İstanbul'daki ailesinin yanına dönmüştü. Özgür Özkaya, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın belirlediği program dahilinde çalışmalarına bireysel olarak devam ederken, futbolu çok özlediğini belirtti.



"Süper Lig'e çıkmaya inandık"



Sezon içinde inişli çıkışlı bir grafik sergilemelerine rağmen teknik direktörlüğe Yalçın Koşukavak'ın gelmesinden sonra iyi bir seri yakaladıklarını vurgulayan Özkaya, Süper Lig yolundaki iddialarını ise şu sözlerle açıkladı:



"Yalçın hocanın gelmesinden sonra takım olarak son haftalarda iyi bir çıkışımız vardı. Takım olarak sezon başında belirlemiş olduğumuz hedefe kilitlendik. Kalan 6 maçın hepsini kazanmaya talibiz. Bu arayı psikolojik olarak iyi geçirenler başarılı olacaktır. Altay olarak Süper Lig'e çıkma hedefimiz var ve biz buna inandık. Ligler yeniden başladığında iyi performans gösterip mutlu sona ulaşan taraf olmak istiyoruz. Bunu başarabilecek güçlü ve kaliteli bir kadromuz da var. Taraftarlarımız da bize inansınlar ve her zaman yanımızda olsunlar."



Hanri Benazus'a ABD'den büyük onur



Öte yandan, Altay camiasının duayen isimlerinden Hanri Benazus, Amerika Atatürk Derneği (ASA - Atatürk Society of America) tarafından 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle verilen "Atatürk Ödülü"ne layık görüldü.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, "Benazus'u tebrik eder, Atatürk ve Cumhuriyet tarihi üzerine yaptığı çalışmalar, kitapları ve Atatürk fotoğraf koleksiyonu ile Ulu Öner Atatürk ve Cumhuriyet tarihini genç kuşaklara aktarma konusunda üstlendiği misyon için şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verildi. - İZMİR