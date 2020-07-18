Özgür Pala, Güven-İş Sendikası Samsun İl Başkanı oldu - Son Dakika

Özgür Pala, Güven-İş Sendikası Samsun İl Başkanı oldu

Güven-İş Sendikası Samsun İl Başkanlığı görevine Özgür Pala getirildi.

Güven-İş Sendikası Samsun İl Başkanlığı görevine Özgür Pala getirildi.

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Güven-İş Sendikası Samsun İl Başkanı Mustafa Öztürk'ün Batı Karadeniz Bölge Başkanı olmasının ardından bu göreve genel merkez tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Özgür Pala atandı.


Özgür Pala yaptığı açıklamada, "Güven-İş Sendikası olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçi kardeşlerimizin her zaman yanındayım. Onların yaşadıkları zorluklara çözüm bulmak ve beklentilerini karşılamak için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Meslektaşlarımızın sesini duyurmak için üzerime düşen her türlü görevi yapmaya çalışacağım. Bu yolda değerli işçi kardeşlerime ve meslektaşlarıma hizmet etme fırsatı verip, Samsun İl Başkanlığı görevine beni atayan başta Güven-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Şay, Genel Başkan Yardımcı Ömer Albayrak ve Batı Karadeniz Bölge Başkanı Mustafa Öztürk'e teşekkür ediyorum" dedi.


Bu zamana kadar yapmış olduğu sendikal görevlerde her zaman meslektaşlarının yanında olduğunu hatırlatan Özgür Pala, "İşçi kardeşlerimin seslerini duyurmak için elimden gelen özveri ve kararlılıkla çalıştım. Bundan sonra da bana verilen Güven-İş Sendikası Samsun İl Başkanlığı görevinde de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu. - SAMSUN

Batı Karadeniz, Mustafa Öztürk, Samsun, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özgür Pala, Güven-İş Sendikası Samsun İl Başkanı oldu - Son Dakika
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