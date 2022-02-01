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'Özgür Renkler' Derneğine kumar baskını: Suçüstü yakalandılar - Son Dakika

'Özgür Renkler' Derneğine kumar baskını: Suçüstü yakalandılar

01.02.2022 09:42

- 'Özgür Renkler' Derneğine kumar baskını: Suçüstü yakalandılar İzmir'de dernek binası ve kahvehaneye baskın: 108 kişi kumar oynarken yakalandı İzmir'in Bornova ilçesinde, dernek binası ve kahvehaneye kumar baskını yapan jandarma ekipleri, 108 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

- 'Özgür Renkler' Derneğine kumar baskını: Suçüstü yakalandılar

İzmir'de dernek binası ve kahvehaneye baskın: 108 kişi kumar oynarken yakalandı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, dernek binası ve kahvehaneye kumar baskını yapan jandarma ekipleri, 108 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Kumar oynadığı belirlenen kişilere toplam 196 bin 452 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova İlçesi Laka Mahallesinde bulunan İzmir Özgür Renkler Gediz Göksu Fırat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasında ve Eğridere Mahallesi'nde işletmeciliğini İ.A.'nın yaptığı kahvehanede kumar (tombala) oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bornova İlçe Jandarma Komutanlığa ekiplerince 29 Ocak tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 108 kişi kumar (tombala) oynarken suçüstü yakalanırken, kumar oynadığı belirlenenlere toplam 196 bin 452 lira idari para cezası uygulandı.

Dernek başkanı ve işletmeci hakkında adli işlem

Öte yandan düzenlenen operasyonda, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konulurken, dernek başkanı A.K. ve kahvehane işletmecisi L.A. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Ayrıca kumar baskını yapılan işletmenin mühürlendiği bildirildi.

'Özgür Renkler' Derneğine kumar baskını: Suçüstü yakalandılar
'Özgür Renkler' Derneğine kumar baskını: Suçüstü yakalandılar
'Özgür Renkler' Derneğine kumar baskını: Suçüstü yakalandılar

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Jandarma, Bornova, İzmir, Kumar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Özgür Renkler' Derneğine kumar baskını: Suçüstü yakalandılar - Son Dakika


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