Son Dakika Haberleri: Özgür Ruhlu Gelinler İçin Zamanın Ötesinde Tasarımlar

Özgür Ruhlu Gelinler İçin Zamanın Ötesinde Tasarımlar

23 dakika önce

Project.Bridal, alışıla gelmiş gelinlik anlayışının ötesinde parçalar arayan farklı ve stil sahibi kadınlara hitap ediyor.

Özgür Ruhlu Gelinler İçin Zamanın Ötesinde Tasarımlar, System.String[]

Project.Bridal, 2019 koleksiyonunda, romantik görünümden vazgeçemeyenler için zarif çiçek aplikeleri ve gösterişli kollarla detaylandırılmış gelinliklerden, maskülen ceket-pantolon takımlara uzanan geniş bir yelpazede çarpıcı alternatifler sunuyor.

Geleneksel terzilik anlayışıyla tamamı elde dikilen Project.Bridal'in 2019 koleksiyonunda, klasik dantellerin yerine tercih edilen sofistike dokular ve farklı desenleriyle göz kamaştıran modern işlemeler dikkat çekiyor. Minimal estetiği yansıtan sakin siluetler, dilendiği gibi farklı kombinlenebilen iki parça modeller, omuz ve sırt dekoltesini ortaya çıkaran kesimler; ipek organze, Italyan krep gibi yüksek kalitede kumaşlarla bir araya geliyor.

Iddiali takı ve saç aksesuarlarının da yer aldığı Project.Bridal koleksiyonunda, özgün gelinlerin stillerine son dokunuşu yapacak el işlemesi duvak tasarımları, tül eldivenler, kemerler gibi zarif parçalar da bulunuyor.

Project.Bridal, 2019 sezonunda da kır düğünü, plaj seremonileri, destinasyon düğünleri gibi alternatif mekanlarda, geleneksellikten uzak, avangart tasarımlarla gelin olmak isteyen özgür ruhlu kadınlara, zamanın ötesinde tercihler sunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:49 Kaynak: Bültenler

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