'Özgür Şehirler'in belediye başkanları popülizmle mücadele için AB'nin doğrudan desteğini istiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Özgür Şehirler'in belediye başkanları popülizmle mücadele için AB'nin doğrudan desteğini istiyor - Son Dakika Dünya

'Özgür Şehirler'in belediye başkanları popülizmle mücadele için AB'nin doğrudan desteğini istiyor

6 saat önce

Orta Avrupa'da dört başkentin belediye başkanları ülkelerinde yükselen popülizmle mücadeleye kaynak bulmak için Avrupa Birliği'ne başvurdu

'Özgür Şehirler'in belediye başkanları popülizmle mücadele için AB'nin doğrudan desteğini istiyor, System.String[]

Orta Avrupa'da dört başkentin belediye başkanları ülkelerinde yükselen popülizmle mücadeleye kaynak bulmak için Avrupa Birliği'ne başvurdu.


Ülkelerinde muhalefetteki partilere mensup Bratislava, Budapeşte, Prag ve Varşova belediye başkanları "Özgür Şehirler Paktı" adını verdikleri ittifakla Brüksel'de kendilerini AB kurumları ile sorunlar yaşayan iktidardaki popülist hükümetlere alternatif ortak olarak sunuyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Orta Avrupa, Bratislava, Brüksel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hafter, Mitiga Havalimanı'nı BM'ye kapattı
ABD Büyükelçiliği'nin videolu İdlib paylaşımına Rusya'dan dikkat çeken yanıt: Takdiri size bırakıyoruz Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip Türk askerine hakaret eden Esed rejimi muhabiri Shadi Helwa'nın aracı füzeyle vuruldu

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 04:36:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Özgür Şehirler'in belediye başkanları popülizmle mücadele için AB'nin doğrudan desteğini istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]