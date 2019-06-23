Son Dakika Haberleri: Özgür Yılmaz 3.tura yükseldi
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Özgür Yılmaz 3.tura yükseldi

1 saat önce

Belarus'un başkenti Minsk'de düzenlenen Avrupa Oyunlarında ülkemizi temsil eden Özge Yılmaz, 2.turda İtalyan Debora Vivarelli'yi 11-9, 11-7, 9-11, 11-6 ve 12-10'luk setlerden sonra 4-1 mağlup ederek 3.tura yükseldi.

Özgür Yılmaz 3.tura yükseldi, System.String[]
Belarus'un başkenti Minsk'de düzenlenen Avrupa Oyunlarında ülkemizi temsil eden Özge Yılmaz, 2.turda İtalyan Debora Vivarelli'yi 11-9, 11-7, 9-11, 11-6 ve 12-10'luk setlerden sonra 4-1 mağlup ederek 3.tura yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyatlarına doğrudan kota veren Avrupa Oyunlarında Milli sporcumuz, ilk turu seri başı olarak bye geçmişti.

Son 32 sporcu arasına girmeyi başaran Özge Yılmaz, 3.turda Alman Petrissa Solja ile karşılaşacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Sporcumuza Alman rakibi Petrissa Solja karşısında başarılar diledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:38 Kaynak: İHA
Belarus, Özge Yılmaz, Avrupa, Spor
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