Özgürlüğe kanat çırpamayan engelli yırtıcılar, burada ağırlanıyor - Son Dakika
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Özgürlüğe kanat çırpamayan engelli yırtıcılar, burada ağırlanıyor

11.10.2022 18:56

Özgürlüğe kanat çırpamayan engelli yırtıcılar, burada ağırlanıyor Kocaeli'de doğaya dönemeyecek durumda olan engelli yırtıcı kuşlar, ömür boyu Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda misafir ediliyor.

Özgürlüğe kanat çırpamayan engelli yırtıcılar, burada ağırlanıyor

Dev kanatlar, keskin gözler: Onlar Ormanya'nın yırtıcı misafirleri

KOCAELİ - Kocaeli'de doğaya dönemeyecek durumda olan engelli yırtıcı kuşlar, ömür boyu Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda misafir ediliyor. Şahin, kartal ve akbabalar için oluşturulan ayrı ayrı özel alanlar da hayvanların bakımı ve rehabilitasyonu yapılıyor.

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da engelli yırtıcı kuşlar için özel alanlar oluşturuldu. Genellikle travmadan kaynaklı şekilde yolu Ormanya'ya düşen yırtıcı hayvanlardan bakım ve rehabilitasyon sonrası doğaya dönemeyecek olanlar ömür boyu misafir ediliyor. Çoğu kara akbaba, kızıl şahin gibi yerli türler olan kuşlar arasında yılan kartalı gibi göçmenler de bulunuyor. Nörolojik problemlerinden dolayı doğaya dönemeyen akbabadan, bir ayağı olmayan kartala kadar pek çok yırtıcı hayvan kendilerine ayrılan özel alanda yaşamlarını sürdürüyor.

"Ömür boyu bakılmalarını sağlayacağız"

Yırtıcı kuşlar için özel barınaklar inşa edildiğini söyleyen Veteriner Hekim Muhammet Nalkıran, "Ormanya'da bulunan Yaban Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi tamamlanıp tekrardan doğaya dönemeyecek durumda olan kuşlar için özel barınaklar inşa ettik. Bu engelli barınaklarının her biri ayrı hayvanı bünyesinde barındırıyor. Şahinlerimiz, kartallarımız, akbabalarımız, leyleklerimiz ve pelikanlarımız için ayrı ayrı alanlar var. Doğaya tekrardan dönemeyecek durumda olan hayvanlarımızın ömür boyu burada bakılmalarını sağlayacağız" dedi.

"Doğaya döndürdüğümüz ender hayvanlar da var"

Yaklaşık bir senedir özel alanlarda yırtıcı kuşları misafir ettiklerini söyleyen Nalkıran, "Barınaklarımızın sayısı giderek artırılıyor. Hem ihtiyaç duyduğumuz alana göre inşa edip hem de sayılarını artırıyoruz. İlk etapta Düşkün Leylekler Evi ile başladık, sonrasında pelikan adamızı oluşturduk. En sonunda da 3 ayrı türde yırtıcı kuşlar için oluşturduğumuz engelli barınaklarımız var. Burada baktığımız hayvanların sayısı zaman içerisinde değişkenlik gösteriyor. Rehabilitasyon merkezinde tedavisi tamamlanan hayvanları bu alanlara yerleştiriyoruz. Gerekli kanat antrenmanlarını yaptıktan sonra bu alandan da doğaya döndürdüğümüz ender hayvanlarımız var" diye konuştu.

"Geliş sebeplerinin birçoğunu travma oluşturuyor

Şu an 40'a yakın engelli kuşu misafir ettiklerini belirten Nalkıran, "Yırtıcı hayvanlarımızın geliş nedenlerinin büyük bir kısmını travma oluşturuyor. Zaten yırtıcı kuşlarımızın birçoğu yerli türlerimiz. Burada kızıl şahinlerimiz, kara akbabalarımızın haricinde yine de göçmen türlerimizi de burada barındırabiliyoruz. Örneğin yılan kartalı göçmen bir kuştur. Geliş sebeplerinin birçoğunu travma oluşturuyor. Daha çok kanat kırığı, ayak kırığı veya bir yere çarpma sonucu yaralanmaları gibi durumlara bizler travma diyoruz. Burada karşılaşacağımız çok ilginç bir vaka inşallah olmaz. Çünkü yırtıcı kuşlarda stres faktörü çok fazla. Bu faktör fazla olduğu zaman kendilerine zarar da verebiliyorlar. Biz en az stressiz faktöriyel atarak burada onların bakımını sağlıyoruz. Şu an burada 40'a yakın engelli kuşumuzu misafir ediyoruz. Fakat leyleklerin göç zamanında bu sayı artıp azalabiliyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgürlüğe kanat çırpamayan engelli yırtıcılar, burada ağırlanıyor - Son Dakika

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