Özgürlüğü 1 gün sürdü - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde cezaevinden çıktıktan bir gün sonra çaldığı motosikletle suçüstü yakalanan şahıs tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, başlattıkları çalışmayla şüpheliyi kamera kaydından tespit etti. Hırsızlık şüphelisinin Yeni İnfaz Yasasından faydalanarak cezaevinden çıkan Cihan D. (43) olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından İstasyon Mahallesi Perşembe Pazarı civarında çalıntı motosikletle yakalanan Cihan D. (43) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Cihan D. tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi. - KONYA