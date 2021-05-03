Özgürlüğüne kavuşturdular - Son Dakika

Özgürlüğüne kavuşturdular

DÜZCE(İHA) –Akçakoca ilçesinde güvercinin ayağına dolanan ipi vatandaşlar uzun uğraş ile çıkarttılar.

DÜZCE(İHA) – Akçakoca ilçesinde güvercinin ayağına dolanan ipi vatandaşlar uzun uğraş ile çıkarttılar. Düzce'nin Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesinde ayakkabı tamircisi Veysel Usta isimli vatandaş market alışverişine giderken yol kenarında güvercinin ayağında ip olduğunu gördü. İp yüzündün güvercinin ayağının yara olduğu fark eden iki duyarlı vatandaş yakaladıkları güvercinin ayağındaki ipi zorlukla çıkarttılar. Ardından ise güvercini saldılar. - DÜZCE

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