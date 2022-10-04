Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar, "Tek Adliye İstiyoruz" Kampanyasında Topladıkları İmzaları Adalet Bakanlığı'na Teslim Etti - Son Dakika
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Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar, "Tek Adliye İstiyoruz" Kampanyasında Topladıkları İmzaları Adalet Bakanlığı'na Teslim Etti

04.10.2022 15:57

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu, Ankara’daki ‘parçalı adliye’ sorununun çözülmesi talebiyle başlattığı “Tek Adliye İstiyoruz” kampanyasında topladığı imzaları Adalet Bakanlığı’na teslim etti.

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu, Ankara'daki 'parçalı adliye' sorununun çözülmesi talebiyle başlattığı "Tek Adliye İstiyoruz" kampanyasında topladığı imzaları Adalet Bakanlığı'na teslim etti.

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu, Ankara'da birden fazla adliye bulunmasından kaynaklanan sorunların çözümü için "Tek Adliye İstiyoruz" ismiyle imza kampanyası başlatmıştı. Kampanya kapsamında toplanan imzalar, bugün Özgürlükçü Çağdaş Avukatları Grubu'nun Ankara Barosu Başkanı adayı Linda Sevinç Hocaoğulları, Denetleme Kurulu üyesi adayı Kübra Ekmen ve grup üyesi Hülya Yıldırım ile Sinejan Kut tarafından Adalet Bakanlığı'na teslim edildi.

"PARÇALI ADLİYE SORUNU, ANKARALILARIN SORUNUDUR"

Avukatlar, toplanan imzaları Adalet Bakanlığı'na teslim ettikten sonra konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Sevinç Hocaoğulları, şunları söyledi:

"Parçalı adliye sorunu, avukatların sorunudur. Parçalı adliye sorunu, Ankaralıların sorunudur. Parçalı adliye sorunu, adalete yaklaşım sorundur. Parçalı adliyelerde, adliye binası olmayan binalarda adalet verilemez. Bugün biz avukatlar, adliye binaları arasında koşturarak, asansör sıraları bekleyerek, servis sıraları bekleyerek bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Verdiğimiz hizmet, kamusal bir hizmet. Demek ki parçalı adliyede kamusal bir hizmet verilemez. Aynı şekilde yurttaşlar açısından da böyle. Bir işçi, iznini alıp sıhhiye adliyesine koşuyor. Bir kadın, dilekçesini alıp sıhhiye adliyesin koşuyor. 'Adalet arıyoruz' diyoruz ama adalet için aynı zamanda adalet binası arıyoruz. Biz, adalet için adliye binası aramaktan, adalet için asansör sırası beklemekten, servis sırası beklemekten yorulduk. Adalet istiyoruz, avukatlık mesleğini gerektiği gibi vermek istiyoruz. Onun için tüm Ankaralılarla birlikte tek adliye talebimizi yükseltiyoruz.

Bugün Adalet Bakanlığı'na topladığımız imzaları verdik. Hala yapılacağı söylenen bir proje var. Ama bunun için biz, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar olarak tüm Ankaralılarla birlikte cesaretle, kararlı bir mücadele vereceğiz."

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Kaynak: ANKA

Adalet Bakanlığı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar, 'Tek Adliye İstiyoruz' Kampanyasında Topladıkları İmzaları Adalet Bakanlığı'na Teslim Etti - Son Dakika

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