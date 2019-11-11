Son Dakika Haberleri: Özhan çalışanları Ata'yı andı
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Özhan çalışanları Ata'yı andı

6 saat önce

Özhan Marketler Zinciri'nin çalışanları Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 81. inci ölüm yıldönümünde törenle andı.

Özhan çalışanları Ata'yı andı, System.String[]

Özhan Marketler Zinciri'nin çalışanları Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 81. inci ölüm yıldönümünde törenle andı.


Genel Müdür İbrahim Özhan öncülüğünde merkez depoda ve tüm mağazalarda sabah 09.05'te düzenlenen törende Ata'ya saygı duruşunda bulunuldu. - BURSA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:48 Kaynak: İHA
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