Özhan çalışanları Ata'yı andı

Genel Müdür İbrahim Özhan öncülüğünde merkez depoda ve tüm mağazalarda sabah 09.05'te düzenlenen törende Ata'ya saygı duruşunda bulunuldu. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

ABD'den Türkiye açıklaması: NATO'dan çıkarılması halinde hem ABD hem de AB büyük yara alır