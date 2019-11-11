Özhan çalışanları Ata'yı andı
6 saat önce
Özhan Marketler Zinciri'nin çalışanları Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 81. inci ölüm yıldönümünde törenle andı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:48 Kaynak: İHA
Özhan Marketler Zinciri'nin çalışanları Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 81. inci ölüm yıldönümünde törenle andı.
Genel Müdür İbrahim Özhan öncülüğünde merkez depoda ve tüm mağazalarda sabah 09.05'te düzenlenen törende Ata'ya saygı duruşunda bulunuldu. - BURSA
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