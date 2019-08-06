Son Dakika Haberleri: Özhan'da kurbanlık satışları başladı
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Özhan'da kurbanlık satışları başladı

56 dakika önce

Bursa'nın perakende marketler zinciri Özhan'da, küçükbaş kurbanlık satışları başladı.

Özhan'da kurbanlık satışları başladı, System.String[]
Bursa'nın perakende marketler zinciri Özhan'da, küçükbaş kurbanlık satışları başladı.

Siz nerede biz oradayız' sloganıyla Bursa'nın birçok noktasında yer alan firma, müşteri memnuniyeti için kaliteli ve güvenilir hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Özhan Marketler Zinciri Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, "Özhan dostlarının talepleri üzerine her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlık satışlarına başladık. Markamızın verdiği güven, kurban satışlarımıza da yansıyor" dedi.

Önceliğin, her zaman Özhan dostlarına en iyi hizmeti ve kaliteyi sunmak olduğunu belirten Yılmaz, "Markamızın hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin her zaman en üst seviyede olması için uğraşıyoruz" ifadelerini aktarırken Bursalıları kurbanlık alımlarımda Özhan'a davet etti.

Kurbanlıklarda Özhan güvencesi

Küçükbaş kurbanlık satışlarına Geçit Mağazasında başlayan Özhan, kredi kartıyla satış imkanı sunuyor. Taksitli satış avantajı da sunan mağaza, satılan kurbanlıklara kesim gününe kadar ücretsiz bakıyor. Veteriner hekim kontrolünde yetiştirilen kurbanlıklar Özhan güvencesiyle satışa sunuluyor. Kurban eti işleme hizmeti de bayramın 3. ve 4. günü Özhan Geçit mağazasında bedelli olarak verilecek. - BURSA
Halkla İlişkiler, Ayşen Yılmaz, Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:44 Kaynak: İHA
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