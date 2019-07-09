Özhan’dan 23 Nisan Mahallesi’ne ikinci mağaza
38 dakika önce
'Siz Nerede Biz Oradayız' sloganıyla Bursa'nın birçok noktasında yer alan Özhan Marketler Zinciri, yeni mağazasını 23 Nisan Mahallesi'ne açtı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:12
'Siz Nerede Biz Oradayız' sloganıyla Bursa
'nın birçok noktasında yer alan Özhan Marketler Zinciri, yeni mağazasını 23 Nisan
Mahallesi'ne açtı.
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