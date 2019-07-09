Son Dakika Haberleri: Özhan’dan 23 Nisan Mahallesi’ne ikinci mağaza
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Özhan’dan 23 Nisan Mahallesi’ne ikinci mağaza

38 dakika önce

'Siz Nerede Biz Oradayız' sloganıyla Bursa'nın birçok noktasında yer alan Özhan Marketler Zinciri, yeni mağazasını 23 Nisan Mahallesi'ne açtı.

Özhan’dan 23 Nisan Mahallesi’ne ikinci mağaza, System.String[]
'Siz Nerede Biz Oradayız' sloganıyla Bursa'nın birçok noktasında yer alan Özhan Marketler Zinciri, yeni mağazasını 23 Nisan Mahallesi'ne açtı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:12 
23 Nisan, Bursa, Ekonomi
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