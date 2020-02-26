Özhan'dan Ataevler'e şube - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özhan'dan Ataevler'e şube - Son Dakika

Özhan'dan Ataevler'e şube

6 saat önce

Özhan Marketler Zinciri'nin yeni mağazası Nilüfer Ataevler'de açılıyor.

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Özhan Marketler Zinciri'nin yeni mağazası Nilüfer Ataevler'de açılıyor.


Bursa'nın ilk yerel market zinciri Özhan, mağaza zincirine bir halka daha ekliyor. Ataevler Mahallesinde açılacak olan mağaza çok yakında müşterileriyle buluşacak. Manavdan şarküteriye, gıdadan temizlik malzemelerine, kişisel bakımdan, ev ihtiyaçlarına kadar bir çok kategoride hizmet verecek Ata Cadde mağazasının açılışı 28 Şubat Saat 14,30'da gerçekleşecek. Yeni mağazanın kapıları indirimle açılıyor. Bir çok farklı kategoride At aCadde'ye özel olarak hazırlanan kampanyalar, avantajlı indirimler ve fırsatlar, açılışa özel fiyatlarla sunulacak. Yeni açılacak Ata Cadde mağazası kaliteli ürünlerde güzel fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle bölge halkının yüzünü güldürecek. - BURSA

28 Şubat, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:19 Kaynak: İHA
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