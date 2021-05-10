Özhan'dan bayrama özel indirimler - Son Dakika

Bursa'nın yerel market zinciri Özhan Market'te bayram hazırlıkları tamamlandı. Bayrama yakışan indirimler, çeşit çeşit çikolata ve tatlılar reyonlarda yerini aldı.

Özhan, Bursalıların bayramda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına bütçeleri de göz önünde bulundurularak birçok farklı kategoride indirim kampanyası başlattı. Gıdadan temizlik ürünlerine kadar farklı ürün gruplarından kaliteli ürün çeşitlerinde indirim fırsatı sunuluyor.

Bayramın olmazsa olmazı çikolata ve şekerlemelerde bolca seçenek sağlanırken istendiği takdirde Bursalılar online sipariş üzerinden bayram çikolatalarını sevdiklerine gönderebilecekler.

Ramazan Bayramı için özel olarak hazırlanan tatlılar, kaliteli ve zengin çeşitleriyle damakları tatlandırmak için gün sayılıyor. Bayramların vazgeçilmezi olan birbirinden farklı tatlılar Özhan güvencesiyle satışa hazırlanıyor. Her damak tadına hitap edecek tatlı çeşitlerini müşterilerinin beğenisine sunan market zinciri, isteğe bağlı olarak özel tatlı ve pasta sipariş hizmetini bu bayram için de sağlıyor.

Bol cevizli, fıstıklı ve ev baklavası gibi baklava çeşitlerinin yanı sıra, kadayıf, bülbülyuvası, saray sarma, fıstıklı burma, şöbiyetten oluşan ikramlık tatlı çeşitlerine tüm mağazalardan ulaşılabiliyor.

Mağazalar zinciri Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, geleneksel mutfağımızın en önemli tatlıları arasında yer alan baklava çeşitlerimiz, dostlarımız için bayramların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor ve büyük ilgi görüyor" dedi. Bayram için özel tatlı siparişlerine cevap verdiklerine değinen Yılmaz, "Bunun için müşterilerimizin mağazalarımıza uğrayarak damak tadına uygun lezzeti seçmesi yeterli, tatlı siparişlerini istedikleri zamanda özenle hazırlıyoruz." diye konuştu. - BURSA