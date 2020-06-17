Özhan Market, çalışanlarının duygularına dokundu - Son Dakika

Özhan Market, çalışanlarının duygularına dokundu

Bursa'nın ilk yerel market zinciri Özhan Marketler Zinciri, gerçekleştirdiği projeyle salgın döneminde büyük bir özveriyle çalışan personelinin duygularına dokundu.

Özhan Market, çalışanlarının duygularına dokundu, System.String[]

Bursa'nın ilk yerel market zinciri Özhan Marketler Zinciri, gerçekleştirdiği projeyle salgın döneminde büyük bir özveriyle çalışan personelinin duygularına dokundu.


Çalışanlarıyla kurduğu güçlü bağ ile adından söz ettiren Özhan, tüm mağazalarında çalışan personeliyle birebir iletişim kurarak duygu durumu ölçümleri ve analizleri yaptırdı. Özhan Market'in 46 mağazasında depodan kasaya, şarküteriden manava, reyon görevlilerinden ofis çalışanlarına kadar bine yakın personelle birebir görüşme sağlanarak kurumsal gelişim danışmanlığı hizmeti aldı. Kurumsal Gelişim Danışmanı Pembegül Üner ve ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında çıkan analiz raporu Özhan yönetimiyle paylaşıldı.


Özhan Market Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, "Yaşadığımız salgın döneminde tüm arkadaşlarımızla canla başla çalışarak zor şartlar altında Bursalılara hizmet vermeye çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarımız Özhan dostlarına kusursuz hizmet vermek için çok emek harcadı. Büyük bir özveriyle sorumluluklarını yerine getirdi. Bu süreçte yaşanan stres, yorgunluk ve risklerle mücadele edebilmek ciddi bir psikolojik direnç istiyordu. Bizim için bu ailenin her üyesi çok kıymetlidir. Özhan Market, gerçekleştirdiği bir çok projeden de bilindiği gibi, insan ve iletişim odaklı bir markadır. Çalışanlarından oluşan büyük Özhan ailesi için de her birey çok özeldir. Çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerin yanında onların ruhsal gelişim ve değişimleri de bizim için her zaman ön planda tutulan bir etkendir. Bu noktada büyük Özhan ailesinin bireyleri arasında paylaşımlarımızı artırarak profesyonellerden destek aldık" dedi.


Yaptığı çalışmalarla ilgili açıklama yapan Kurumsal Gelişim Danışmanı Pembegül Üner ise, "Haftalar süren çalışmalarda 46 mağaza personeline anket uygulayarak, moral ve motivasyon kriterleri aile içi iletişimleri, çocukları ile olan iletişimleri, ekip içi iletişimleri konularında bir ölçüm ve analiz çıkardık. Bu analizler eşliğinde, hepsine gönderilen anket çalışmasında aldığımız veriler eşliğinde ilk olarak bazı çalışanlarla yüz yüze ön görüşme seansları yaparak duygu durumları, farkında olabilme, şimdi ve şu anda kalabilme, ekibin önemi gibi kendilerini ifade edebilmelerine imkan sağlayarak yol arkadaşlığı kurduk. Bu anlamda gerek bire-bir seanslar, gerek online seanslar gerekse gurup katılım görüşmeleriyle farkındalık çalışmalarına devam etmekteyiz. Özhan Marketler Zinciri çok büyük bir aile, ben ve ekibim bu projede yer almaktan ziyadesiyle onur, gurur, mutluluk duyduk. Yaptığımız çalışmalarda gördük ki; aslında market çalışanları için biz hepimiz müşteriyiz ve onlara olan davranış biçimlerimizi tekrar gözden geçirmeliyiz. Çünkü; şu evrelerde onlarla kurduğumuz her iletişim biçimi bir duygu bırakma biçimimiz aslında. Kasada sıra beklerken, markete maskesiz girmeye çalışırken, bazen kasiyere kızarken sanırım bir kez daha düşünülmesi faydalı olacak" diye konuştu. - BURSA

Halkla İlişkiler, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 03:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Özhan Market, çalışanlarının duygularına dokundu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu "Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor 41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor         
21:09
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor         
20:46
Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor         
20:43
Son Dakika: Şırnak'ta yakıt taşıyan kamyonette meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti Son Dakika: Şırnak'ta yakıt taşıyan kamyonette meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti         
20:39
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi         
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?         
20:02
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi         
19:54
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de         
19:52
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı         
19:50
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok         
19:40
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü         
19:32
Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı         
19:19
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir         
19:08
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı         
18:46
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti         
18:42
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir         
18:07
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu         
18:00
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü         
17:59
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika         
17:59
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not         
17:54
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü         
17:35
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi         
17:22
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü         
17:21
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri         
17:13
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu 19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu         
17:10
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü         
17:08
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak         
17:07
70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı 70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı         
16:56
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 21:31:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özhan Market, çalışanlarının duygularına dokundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]