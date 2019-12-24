Özhan yeni yıla hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özhan yeni yıla hazır - Son Dakika

Özhan yeni yıla hazır

6 saat önce

Özhan Marketler Zinciri, yeni yıla özel başlattığı kampanyalarda avantajlı indirimler sunuyor.

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Özhan Marketler Zinciri, yeni yıla özel başlattığı kampanyalarda avantajlı indirimler sunuyor.


Bursa'nın ilk yerel market zinciri olan Özhan Marketler Zinciri Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, yeni yıla hazır olduklarını söyledi. Yılmaz, "Büyük fırsatların, yüzde 50'ye varan indirimlerin sunulduğu kampanyalar kapsamında, kartımızla yapılan alışverişlerde 31 Aralık'a kadar gıdadan temizlik ürünlerine, kişisel bakımdan ev eşyalarına kadar bir çok kategoride indirim fırsatları bulunuyor Birbirinden lezzetli meze çeşitlerimizle farklı damak tatlarına hitap ediyor. Yılbaşı öncesi verilen özel siparişleri de özenle hazırlıyoruz. Unlu mamüller bölümünde yılbaşına özel pastaların hazırlıkları sürerken müşterilerimizden gelen taleplere göre özel siparişler alabiliyoruz. Yeni yıl hediyeleri kapsamında 7'den 70'e her yaş grubuna hitap edecek hediye seçeneklerinin bulunabileceği marketlerimizde aynı zamanda rengarenk yılbaşı süsleri de sepetlerde müşterilerimizi bekliyor" dedi.


Yeni yılda özel tasarım kutularıyla satışa sunulan yılbaşı erzak paketleri de müşteriler tarafından ilgiyle takip edildiğini dile getiren Yılmaz, "Paketlerin içerisinde yer alan atıştırmalık ve içecekler avantajlı fiyatıyla ilgi çekiyor. Hem yetişkin hem de çocuklar için iki farklı yılbaşı paketi sunarak, hem içeriğiyle hem de fiyatıyla herkesi mutlu ediyor. Çocuk yılbaşı paketinin içeriğinde çocukların sevdiği yiyecek ve içecekler bulunuyor. Hem çocuk hem de yetişkin yılbaşı paketlerinin içeriği istenirse müşteriler tarafından da belirlenebiliyor" diye konuştu. - BURSA

Yılbaşı, Aralık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:13 Kaynak: İHA
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