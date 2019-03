Özhaseki 100 Bin Kadına İstihdam Sağlayacak

Cumhur İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki , her mahalleye bir kreş projesiyle 100 bin kadının istihdam edileceğini söyledi.Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara için hazırladığı projelerle gönüllere dokunuyor. Özhaseki, sosyal belediyecilik anlayışı ile gençler, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve kadınlara projelerinde öncelik veriyor. Öğrencilere ulaşımda yüzde 50 indirim vaadinde bulunan Özhaseki'den bir müjde de kadınlara geldi. Her mahalleye bir kreş projesiyle binlerce kadının istihdam edileceğini açıklayan Özhaseki, Başkentli kadınların ayrıca yaşlı bakım evleri ve belediye şirketlerinde de istihdam edileceğini söyledi."Üreten her kadın emeğinin karşılığını alacak"Ayrıca kadınların ürettikleri ürünleri satabilecekleri stantlar kuracaklarını ifade eden Özhaseki, "Belediye bir kooperatif kurarak, bunlar için satış stantları oluşturduğunda üretim yapan her kardeşimizin satacağı ürün orada ortaya çıkar. Resim yapan birisi bile resimlerini satmak istediğinde işte bizim o açacağımız dükkanda, stantta, mağazada bunları satabilecek. Bunları daha önce yaptık. Bizim için zor bir şey değil. Çok değişik alanlarda onlarca değişik ürün yapan kadınlarımızın bu el emeği olan, göz nuru olan işlerini satabilecekleri, pazarlayabilecekleri, ev ekonomisine de katkı sağlayabilecekleri ortamları sunmak tabii ki belediyelerimizin işi diye görüyorum" diye konuştu. - ANKARA