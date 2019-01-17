Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "11 Ana Başlıkla Projelerimizi Hazırladık"

Özhaseki: "11 Ana Başlıkla Projelerimizi Hazırladık"

53 dakika önce

-Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Çankaya mahalle muhtarları ve STK'larla kahvaltıda bir araya geldi.

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Çankaya mahalle muhtarları ve STK'larla kahvaltıda bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:19 Kaynak: AA

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