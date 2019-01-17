Özhaseki: "11 Ana Başlıkla Projelerimizi Hazırladık"
53 dakika önce
-Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Çankaya mahalle muhtarları ve STK'larla kahvaltıda bir araya geldi.
- Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
'nin açıklamaları ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Çankaya
mahalle muhtarları ve STK
'larla kahvaltıda bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:19 Kaynak: AA
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