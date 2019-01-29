Özhaseki: "13 Tane Millet Bahçesi Projesi Hazırladık"
11 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Sincan Kadın Kolları Vefa programına iştirak etti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:21 Kaynak: AA
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