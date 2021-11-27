Özhaseki: 19 yılda hem genel, hem yerelde sessiz devrim yaptık (2) - Son Dakika

KENT MÜZESİ PARKI'NI AÇTI

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kepez Belediyesi'nin Dokuma Park alanı içerisindeki Kent Müzesi Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Özhaseki, "Belediyeler eliyle kendi tarihimizi, hangi dönem ve kadimlerden kalırsa kalsın bu topraklarda bize kalan eserler ve bunların birçoğunu ne yazık ki yok etmişiz. Keşke yaşatabilseydik. Eskiden belediye başkanları kendi şehrine ait su, kanalizasyon, yoldan falan bahsederlerdi, şimdi ise kendi şehrine ait değerlerden, tarihi eserlerden, kadim bir şehir oldukları ve onardıkları, restore ettikleri, içine fonksiyon yükledikleri binalardan bahsediyor. Ne kadar güzel, bunlara bizim sahip çıkmamız icap ediyor" dedi.

Nihayetinde bunun turizme de dönüştüğünü belirten Özhaseki, şöyle konuştu: "Para kazanmaya da vesile oluyor. Halkın geçmişine kültürüne sahip çıkması, bir taraftan da gelen insanların kültür yoluyla o şehrin değerlerini, eserlerini gezme gibi bir sonuca götürüyor. Belediye başkanları olarak hepimiz gelip geçiciyiz. Süreli olarak iş başına geliyoruz. Zaten ömrümüz de süreli. Sorumluluğumuz, özellikle seçilmiş insanlarsak bize verilen görevleri hakkıyla yapıp yapmadığımızda. Bizler belediye başkanlarıyız, amacımız hizmet üretmek ve eser bırakmak, başkaları varsın yalanlarla uğraşsın, algıyla uğraşsın ve bulundukları makamları keyfi kullansın, bizi ilgilendirmiyor. Bunların hepsi geçici ve uçucu. Ne kalacak, eser kalacak. Bizler inşallah başımıza konan belediye başkanlığı tacını hakkıyla yaparız."

Özhaseki ve protokol üyeleri daha sonra açılışı yapılan Kent Müzesi'ni gezdi.