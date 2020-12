Özhaseki: "2020 yılında teröre karşı müthiş bir mücadele verildi" - Son Dakika

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2020 yılı ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, "2020 yılında teröre karşı müthiş bir mücadele verildi" dedi.

2020 yılında pandemi ile mücadelede ihtiyacı olan bütün vatandaşlara yardım eli uzattıklarını söyleyen Mehmet Özhaseki, "2020 yılını geride bırakıyoruz. Her şeyde olduğu gibi iyilikleriyle, kötülükleriyle, hayırlarıyla, şerleriyle güzel anılarıyla, üzüntülü dönemleriyle kocaman bir yıl daha geride kaldı. Bir taraftan bakıldığı zaman insanları çok üzen covid-19 hastalığı ile tüm dünya karşı karşıya geldi. Herkesi etkiledi. Şahsım itibari ile beni de 1 ay kadar baya yordu. Başka türlü savaşların, yoksullukların, haksızlıkların, zulümlerin olduğu bir dönem 2020 yılı içerisinde yaşandı. Bir taraftan da bakıldığı zaman Allah'a hamdolsun kovid-19 hastalığı ile mücadele de Türkiye Cumhuriyeti Devleti, AK Parti hükümeti belki de dünyada en başarılı mücadeleyi verdi. Gerek sağlık altyapısı ile gerekse buradaki çalışan sağlıkçıların özverisi ve gayretleri ile insanlara en güzel hizmeti verdiler. Hem de ücretsiz olarak. Bütün dünyada yardıma muhtacım diyen herkese de yardım elini uzattık. Bir taraftan bu dönemde, bu zorluklar yaşanırken ekonominin darlığı konusunda hükümetin esnafa, dar gelirliye, işsize hatta işten çıkarılacak insanlara yardım eli de uzandı. O konuda müthiş destekler yapıldı. Bir taraftan da bu zor ve dar ekonomik dönemde onlarca yatırım yapıldı. Cumhurbaşkanımız her gün bir açılışı yaptı. Her gün bir yatırımın temelini attı. Bütün Türkiye'de bunları gördü" dedi. Özhaseki, 2020 yılında yurt dışında da güzel gelişmeler olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti;

"Tabi 2020 yılı içerisinde yurtdışında da güzel işler oldu. Bir taraftan terör baskılandı. Suriye tarafında geçicide olsa bir barış imkanı oldu. Oradan artık biz korkmuyoruz. Bir tehdit de gelmiyor. Türkiye'nin dağları dahi temizlendi. Yurtdışında mücadele edildi. Teröre karşı müthiş bir mücadele ve başarı elde edildi. Azerbaycan da kardeşlerimizin yanında yer aldık. Yıllardır süren Ermeni zulmü bitti, Azeri kardeşlerimizle sevindik. Bir taraftan Libya'da başarı elde ettik. Mazlumun yanında olduk. Denizlerde gaz aramaya, petrol aramaya devam ediyoruz. Karadeniz'de de güzel haberlerle Türk milleti olarak sevindik. Yani bir taraftan zorlukların olduğu bir dönem, bir taraftan da güzelliklerin yaşandığı bir dönemi geride bıraktık. Gelecek yıl inşallah rabbim bir daha kötü gün göstermez. Mazlumlar, zayıflar ağlamaz. İyilikler hep bizim insanımızım, güzel insanların üzerlerine olur. Cenabı hak ülkemize, milletimize dirlik düzenlik verir diye dua ediyoruz. Güzellikler ihsan eder diye dua ediyoruz. Tüm milletimizin de yeni yılını bir kez daha kutluyorum. Milletimizi cenabı hak kazalardan, belalardan, kötülüklerden korusun diye dua ve temennide bulunuyorum." - KAYSERİ