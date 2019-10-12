Son Dakika Haberleri: Özhaseki: 3 büyükşehrin görevden uzaklaştırılması onların en çok canını yaktı
Son Dakika Ekonomi Özhaseki: 3 büyükşehrin görevden uzaklaştırılması onların en çok canını yaktı

Özhaseki: 3 büyükşehrin görevden uzaklaştırılması onların en çok canını yaktı

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Onların en çok canını yakan iş 3 tane büyükşehrin görevden uzaklaştırılması oldu.

Özhaseki: 3 büyükşehrin görevden uzaklaştırılması onların en çok canını yaktı, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Onların en çok canını yakan iş 3 tane büyükşehrin görevden uzaklaştırılması oldu. Dağa asker götüremeyecekler, para çalıp göndermeyecekler. Çok moralleri bozuldu." dedi.

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hollanda televizyonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: DEAŞ'e katılan ailelerin umudu oldu
4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı ortak açıklamaya AK Parti'den sert tepki TBMM'deki 'çay ve simit' tartışmasına AK Partili Turan'dan operasyon tepkisi Japonya'da süper tayfun alarmı! 262 bin kişiye tahliye emri verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 17:14:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özhaseki: 3 büyükşehrin görevden uzaklaştırılması onların en çok canını yaktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]