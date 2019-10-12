Özhaseki: 3 büyükşehrin görevden uzaklaştırılması onların en çok canını yaktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Onların en çok canını yakan iş 3 tane büyükşehrin görevden uzaklaştırılması oldu. Dağa asker götüremeyecekler, para çalıp göndermeyecekler. Çok moralleri bozuldu." dedi.