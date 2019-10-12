Özhaseki: 3 büyükşehrin görevden uzaklaştırılması onların en çok canını yaktı
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Onların en çok canını yakan iş 3 tane büyükşehrin görevden uzaklaştırılması oldu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Onların en çok canını yakan iş 3 tane büyükşehrin görevden uzaklaştırılması oldu. Dağa asker götüremeyecekler, para çalıp göndermeyecekler. Çok moralleri bozuldu." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:11
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