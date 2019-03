Özhaseki, "31 Mart'ta bize verdiğiniz vekalet ile söz verdiğimiz her şeyi gerçekleştireceğiz" dedi.Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki , Ankara'nın Elmadağ ve Pursaklar ilçelerinde esnaf ziyaretleri ve seçim bürosu açılışları gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Özhaseki, esnaf ziyaretinin ardından düzenlediği mitingde Elmadağlılara seslendiBelediyeciğin tecrübe işi olduğunun altını çizen Özhaseki "31 Mart'ta bize verdiğiniz vekalet ile söz verdiğimiz her şeyi gerçekleştireceğiz. Elmadağ'da kentsel dönüşümü tamamlayacağız, üç mahallede yaşanan doğalgaz sorununu çözeceğiz, köy yollarının asfaltlandırılması çalışmalarını yapacağız, çocuklarımız için oyun alanları kurup, kreşler açacağız" diye konuştu.Derslerine çalıştıklarını vurgulayan Özhaseki, her şeyi yapacak güçlerinin de tecrübelerinin de olduğunu kaydetti.Pursaklar'da pazar esnafıyla bir araya gelen ve seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Özhaseki, metro hattının Pursaklar'a kadar uzatılmasının öncelikli projesi olduğunu belirtti.Pursaklar'da iki tane meydan ve alt geçit projelerinin yanı sıra, yeşil alan projelerinin de olduğunu söyleyen Özhaseki, "Ben size su parasından bahsetmeyeceğim. Çünkü su parası proje değil, tarifedir. Benim derdim sadece hizmet ve proje. Ben, projeler ile konuşacağım" ifadelerini kullandı. - ANKARA