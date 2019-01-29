Özhaseki: "94 Öncesi Belediyecilik Anlayışı Tamamen İdeolojik Takıntılı Adamların Ellerindeydi"
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Sincan Kadın Kolları Vefa programına iştirak etti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:23 Kaynak: AA
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