AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZHASEKİ'DEN, BELEDİYEMİZE ZİYARET - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman temasları çerçevesinde Belediyemizi ziyaret ederek, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ile bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Belediyemizi ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaret için Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Özhaseki'yi ve beraberindeki heyeti kapıda karşılayan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ziyaret dolayısıyla yaptığı konuşmada, Başkan Özhaseki'yi Adıyaman'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Belediyemiz tarafından tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili brifing verdi. Planlanan projeleri ve hedefleri hakkında kısa bilgiler veren Başkanımız, Adıyaman için gece-gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Brifingşin ardından söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise tüm projelerin destekçisi olduklarını ve Belediyemizin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

Ziyaret sonunda Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve beraberindeki heyetle birlikte Tuzhanı ve tarihi çarşıda incelemelerde bulunup, esnafla selamlaştı.