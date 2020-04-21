Özhaseki: AK belediyeler, örnek işler yapmaya devam ediyor - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Covid-19 ile mücadelede AK belediyelerimiz, birileri gibi algı yaratmaktansa örnek işler yapmaya ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. AK belediyeler olarak bizler algı yapmaktan değil hizmet etmekten sorumlu olduğumuzun farkındayız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun öncülüğünde tedbirler alındığını bildirdi. Devletin aldığı bu tedbirlere matuf olarak, AK Parti'li belediyelerin, sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirdiğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Dezenfekteden Vefa Sosyal Destek Grupları'na kadar pek çok uygulamayı devletimizle birlikte hayata geçirdi. Covid-19 ile mücadelede AK belediyelerimiz birileri gibi algı yaratmaktansa örnek işler yapmaya ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. Maske satışının yasaklanmasının ardından da bizzat belediyelerimizin meslek edindirme kurs eğitmenleri tarafından maskeler üretilerek belediyelerimizce vatandaşlarımıza ulaştırıldı. AK belediyelerimiz, devletimizin başlatmış olduğu seferberlik çağrısına destek sunmak için bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kendi üretimleri olan maskelerin beraberinde kolonya-dezenfekten, gıda ve hijyen kolilerini de ulaştırdılar."

'HİZMET ETMEKTEN SORUMLU OLDUĞUMUZUN FARKINDAYIZ'

AK Parti'li Özhaseki, her belediye başkanının aynı zamanda devletin şehirlerde kurduğu pandemi kurullarının da üyesi olduğunu anımsatarak, "Bu kurullarda koordinasyon içerisinde çalışmak yerine devlet ile yarışmayı tercih etmek verilen mücadeleyi zarara uğratır. AK Belediyeler olarak bizler algı yapmaktan değil; hizmet etmekten sorumlu olduğumuzun farkındayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı sorumluluk bilinciyle aziz milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Mehmet Özhaseki, AK Parti'li belediyelerin koordinasyon içinde yaptığı işleri ise şöyle sıraladı: "AK belediyelerin eğitmenleriyle bugüne kadar ürettiği maske sayısı: 13 milyon 54 bin 579, AK belediyelerin halkımıza dağıttığı toplam maske sayısı: 27 milyon 282 bin 684, AK belediyelerin halkımıza dağıttığı kolonya-dezenfektan sayısı: 2 milyon 359 bin 586, AK belediyelerin ihtiyaç sahiplerine dağıttığı gıda ve hijyen malzemesi koli sayısı: 1 milyon 695 bin 277"