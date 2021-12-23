Üye Girişi
AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

23.12.2021 14:56

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Baştan sona 805 belediyemizin hepsini tek tek incelediğimizde fedakar ve gayretli belediye başkanı arkadaşlarımızı görüyorum.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Baştan sona 805 belediyemizin hepsini tek tek incelediğimizde fedakar ve gayretli belediye başkanı arkadaşlarımızı görüyorum." dedi.

Özhaseki, Kızılcahamam'da düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yapılan işlerin istişare edilmesi, faaliyetleri görüşmek ve 2 yıl boyunca yapılacakların yol haritasını belirlemek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Şehirlerin canlı organizmalar olduğuna işaret eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Onların da bir ruhu var, onlar yaşıyorlar, aynı canlılar gibi tıpkı bir çocuk gibi bakıma ihtiyaçları var. Onların da ihtimam gösterilmeye ihtiyaçları var. Onları taşla topraktan ibaret bir nesne gibi görmek, hakikaten onlara yapılacak en büyük kötülük olur. Şehirleri taş ve beton yığını gibi görenler, kalbi biraz taşlaşmış insanlardır. Halbuki şehirlere gönül gözüyle bakanlar, insana hizmete aşkla ve şevkle bakanlar, o şehirleri adeta bir gülistana çeviriyorlar."

Şehirlerin geleceğinin oradaki yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılı olduğunu belirten Özhaseki, "Başta belediye başkanları olmak üzere, yerel yöneticiler eğer ufuklu iseler hedef koyuyorlarsa o hedefe gitmek için ellerindeki bütün imkanları yani iç dinamiklerini kullanıyorlarsa ve kendi aralarında teşkilatımızla milletvekillerimizle o bölgede bulunan yerel aktörlerle uyum içerisinde çalışıyorlarsa o şehirlerin gelişmesi çok daha kolay oluyor. Tersine ise ne yazık ki işler biraz daha zorlaşıyor." diye konuştu.

AK Parti'nin girdiği bütün yerel seçimlerde birinci parti olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Ülkemizde, 1390 belediye bulunuyor, bunların içerisinde 805'i AK Parti'li, 231'i MHP'li yine aynı ittifak içerisinde 5 tane de BBP'li belediyemiz var. Yani 1390 belediyeden Cumhur İttifakı olarak bizler son seçimlerde tam 1041 belediyeyi kazandık ve nüfusunda yüzde 65'ine bizler hizmet ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Özhaseki, AK Parti'li belediyeler olarak çalıştıklarını, gayret ettiklerini, bir araya gelerek istişare ettiklerini ve yardımlaştıklarını dile getirerek, "Baştan sona 805 belediyemizin hepsini tek tek incelediğimizde fedakar ve gayretli belediye başkanı arkadaşlarımızı görüyorum." ifadesini kullandı.

Muhalefet belediyelerini eleştiren Özhaseki, "Hiç bir şey yapmadıkları halde, algı operasyonları çekmeye devam ediyorlar. Nedir bu 'algı' dediğimiz? Gerçekten olmayanı olmuş gibi göstermek, var olmayanı varmış gibi sunmak, durmadan yalan üzerine kurulu bir dünyayı insanlara kabul ettirmek. Zerre miktar hizmet yok, vizyon yok ve çalışma yok. Belediyeler yatıyor, düzenleri kaybolmuş, ancak sosyal medyada bir yalan rüzgarı estiriyorlar, fenomenler ve youtuberlardan geçilmiyor. Onlara da dehşet paralar döküyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Algı operasyonları için 849 milyon lira"

Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesine ilişkin ise şunları söyledi:

"Reklam tanıtım adı altında ajanslara ödedikleri para 849 milyon lira. İstanbul Belediyesinin sadece algı operasyonu çekmek için yapmadığı işleri, çalışmadığı halde ve tembellik ettiği halde çalışıyormuş, gayretliymiş gibi sunabilmek amacıyla bir operasyona döktüğü para 849 milyon lira. Aynı belediyenin sosyal konutlar için ayırdığı para 12 milyon lira, kentsel dönüşüm için depreme hazırlık parası 492 milyon lira. Ama ajanslara verdikleri algı operasyonları için para 849 milyon lira."

2019'dan bu yana İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin büyükşehir belediyelerinden bu zamana kadar toplam 20 binden fazla emekçinin işten atıldığını kaydeden Özhaseki, "Acaba personel çoktu onun için mi yaptılar diye takip ettik, İstanbul'da işe aldıkları insan sayısı 45 bin kişi. Nasıl alındığını da hepimiz iyi biliyoruz, bir ehliyet, bir sınav üzerine değil, partiler arası bölüşümle yüzde 35 CHP, yüzde 15 İYİ Parti ve yüzde 15-20 de söyleyemedikleri ve utandıkları PKK'nın siyasi uzantılarından elemanlar alarak." sözlerini sarf etti.

"58 santimetre bile yapmadılar"

Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan 58 kilometrelik metro projesine ilişkin de "Ankara'da '58 kilometre metro yapacağız' diyerek başladılar. 58 santimetre bile yapmadılar, sonra 'Ulaştırma Bakanlığı izin vermiyor' demeye başladılar. Ulaştırma Bakanlığımızı aradım, ne müracaat var ne talep var." diye konuştu.

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Mehmet Özhaseki, Kızılcahamam, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Önder Karaveli'den şaşırtan tercihler! Beşiktaş-Göztepe maçında ilk 11'ler netleşti Önder Karaveli'den şaşırtan tercihler! Beşiktaş-Göztepe maçında ilk 11'ler netleşti         
19:04
İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekip tehditler savurdu İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekip tehditler savurdu         
18:19
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu         
13:24
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
19:03 Önder Karaveli'den şaşırtan tercihler! Beşiktaş-Göztepe maçında ilk 11'ler netleşti
18:53 Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak'ın görüştüğü iddialarına Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
18:18 Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı
18:17 Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili
18:17 237 yumruk yedi ama nakavt olmadı! Kadın boksörün yüzünün geldiği son hal dehşete düşürdü
18:15 A Milli Takım bu yıl 5 basamak birden düştü! 2021 FIFA dünya sıralaması açıklandı
17:40 Sonunda bu da oldu! Yalanabilir televizyon icat edildi, ekrandaki yemekleri tadıyorlar
17:27 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?
17:26 Galatasaray tarihi yıkımı yaşıyor! Tablo ilk defa bu kadar vahim
17:21 Gece otel odasında fotoğraf çeken kadın, ertesi gün gördüğü ayrıntıyla dehşeti yaşadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 19:12:06. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement