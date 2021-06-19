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Özhaseki, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Özhaseki, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

19.06.2021 14:54
Özhaseki, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li büyükşehir belediyelerine ilişin, "Hiçbir hizmet üretmediler.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li büyükşehir belediyelerine ilişin, "Hiçbir hizmet üretmediler. Bu konuda becerileri de yok ama Allah için takdir ediyorum, algı operasyonu çekmekte üstlerine yok. Bu konuda da alkışı hak ediyorlar." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde, Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan Kardanadam Tesisleri'nde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı'nda konuşan Özhaseki, Türk siyaset tarihinin belli dönüm noktaları olduğunu, belediyecilik ve yerel yönetimler tarihinde de 1994'ün asla unutulmayacak bir yıl olduğunu söyledi.

Bu tarihte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da, kendilerinin de Anadolu'nun değişik kentlerinde hizmet belediyeciliği yapacaklarını belirterek iş başına geldiklerini anımsatan Özhaseki, bu sözlerine sadık kaldıklarını ve bugüne kadar da aynı şekilde hizmet belediyeciliğine devam ettiklerini belirtti. Yerel seçimlerde Ankara, İstanbul, Mersin ve Adana gibi bazı büyükşehirlerde rakipleri olan bir partinin o belediye başkanlıklarını kazanınca havaya girdiklerini ifade eden Özhaseki, "Bir özgüven patlaması yaşıyorlar ama yavaş yavaş biz de onların foyalarını açığa çıkarmaya başlıyoruz. 2 sene sabrettik, ağzımızı açmadık. Şimdi söylemeye başlayacağız. Zerre miktar hizmet ettikleri yok. Taş üstüne taş koydukları yok. Algı operasyonu çekerek devam ediyorlar. Biz yine kendi işimize bakıyoruz. Bütün bu aşamaları belediyecilikte yine AK Parti'li belediyeler olarak kendi kendimizle yarışarak yapıyoruz." diye konuştu.

Hem genelde hem yerelde hizmet siyaseti izlediklerini aktaran Özhaseki, şunları söyledi:

"Ne yazık ki bizim dışımızda Cumhuriyet Halk Partisi ise böyle bir siyaset izlemekten çok uzak bir vaziyette belediyeciliğe devam ediyorlar. Dikkat edin büyükşehirlerine aynı imkanlarda yarıştığımız halde daha taş üstüne taş koymadılar. Hiçbir hizmet üretmediler. Bu konuda becerileri de yok. Ama Allah için takdir ediyorum, algı operasyonu çekmekte üstlerine yok. Bu konuda da alkışı hak ediyorlar. Ajanslarla çalışıyorlar. Olmayan şeyi olmuş gibi, var olmayan bir şeyi varmış gibi, yapılmayan bir şeyi yapıyorlarmış gibi, çalışmadıkları halde acayip çalışıyormuş gibi bir hava ile devam ediyorlar. Bir de Cumhuriyet Halk Partisinin zaten genel siyaseti bu. Bolca bir yalan üzerine oturmuş bir politikayı izlemeye devam ediyorlar."

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 yılda 19,5 milyar lira borçlanma istedi"

Bütün bu söylediklerinin altını doldurmak için birkaç örnek vereceğini belirten Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul ve Ankara'da, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde büyük bir karmaşaya sahip olan cumhurbaşkanlığı adaylığına da isimleri geçen arkadaşlar var. Yani adamları Ankara ve İstanbul kesmiyor, cumhurbaşkanlığına da aday. Peki bir şey yaptılar mı, bir maharetleri var mı? Yok. Ne yapıyorlar? Algı yapıyorlar. İstanbul'da geçen ay aldığım rakamı söylüyorum, İstanbul Büyükşehir Meclisi'ne 2 bin 179 tane teklif götürmüş İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yüzde 98'ine arkadaşlarımız 'evet' demişler. Sadece yüzde 2'sine 'hayır' demişler. Hayır dedikleri de yanlış işler. Evrak hazırlamayı bilmiyorlar, getirmeyi bilmiyorlar. 2 bin 179 tekliften 60'ına 'hayır' demişler. Ankara'da da belediye başkanlığından gelen ne kadar istek varsa yüzde 97'sine bizimkiler 'Evet buyurun yapın.' demişler. Ama başkanları hala çıkıyor, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez'i hala diyor ki 'Mecliste AK Partililer önümüzü kesiyorlar.' El insaf."

İstanbul'da 25 sene iktidarda olduklarını hatırlatan Özhaseki, toplam borçlanma miktarlarının 23 milyar lira olduğunu dile getirdi. Özhaseki, "Peki 2 yıl içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ne kadarlık bir borçlanma istemiş? 19,5 milyar lira. Neredeyse bizim 25 sene boyunca yaptığımız borçlanma kadar borçlanma istemişler ve bunların da büyük bir kısmını kullandılar. Kullanmaya da devam ediyorlar. Ankara'da 3 küsur milyar lira. Aynı borçlanmayı istediler." dedi.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11 bin 706 kişiyi işten çıkardı"

Seçim öncesinde kimseyi işinden etmeyeceklerini ve ekmeği ile oynamayacaklarını belirtenlerin İstanbul'da 11 bin 706 kişiyi işinden ettiklerini vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Ankara'da epeyce insan atıldı, tam rakamı alamadım. Ama bir şey daha aldım, 11 bin 706 kişiyi atınca belki, 'Çok kalabalık bir personel var, yetişmiyor maaşlar ne yapalım, doldurmuşlar buraya adamları, o yüzden biz de attık.' diyebilirler. Aklınıza da bu gelebilir. Fakat 2 sene içerisinde İstanbul Belediyesi'nde işe başlatılan insan sayısı 18 bin kişi. Ankara'da da 4 bin 500 kişi. Yani klasik Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği aynen devam ediyor."

Özhaseki, hükümet olarak da yerelde de hizmet siyaseti izlemeye devam edeceklerini, asla yalan söylemeyeceklerini, kimseye iftira etmeyeceklerini, kimseyi kandırmayacaklarını ve algı peşinde de koşmayacaklarını kaydetti.

Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yerel yönetimler başkan yardımcıları, ilçe belediye başkanları ve bürokratlar katıldı.

Özhaseki, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Özhaseki, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Özhaseki, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Özhaseki, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Özhaseki, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, AK Parti, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Özhaseki, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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