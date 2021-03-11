AK Parti'li Özhaseki: AK belediyeler 340 milyondan fazla maske dağıttı - Son Dakika

AK Parti'li Özhaseki: AK belediyeler 340 milyondan fazla maske dağıttı

11.03.2021 16:39
AK Parti'li Özhaseki: AK belediyeler 340 milyondan fazla maske dağıttı, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Partili belediyelerin Covid-19 pandemisiyle geçen 1 yıllık karnesini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Partili belediyelerin Covid-19 pandemisiyle geçen 1 yıllık karnesini açıkladı. Özhaseki, "AK Belediyelerimiz tarafından 340 milyondan fazla maske, yaklaşık 238 milyon adetin üzerinde kolonya ve dezenfektan dağıtımı yapıldı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yazılı açıklama yaparak pandemi ile geçen 1 yılda AK Partili belediyelerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. AK Partili belediyelerin 81 ilde valilikler öncülüğünde kurulan Pandemi Kurulları ve Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli bir şekilde çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Özhaseki, salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'ye de oldukça zor zamanlar yaşattığını söyledi.

'140 MİLYON 300 BİN LİRA NAKDİ DESTEK SAĞLADI'Türkiye'nin bu süreci iyi yönettiğini ve yönetmeye de devam ettiğini belirten Özhaseki, "Salgının ilk ortaya çıktığı günden bu yana AK Belediyelerimiz üzerlerine düşen görevi canla başla ve fazlasıyla yaptı. Öncelik olarak vatandaşlarımıza AK Belediyelerimiz tarafından 340 milyondan fazla maske, yaklaşık 238 milyon adetin üzerinde kolonya ve dezenfektan, 11 milyondan fazla tulum ve 65 milyona yakın eldivenin yanı sıra, 24 milyon yaşam ve hijyen malzemelerinin olduğu koli dağıtımı yapıldı" dedi.Vatandaşların bu zor süreci dayanışma içerisinde atlatabilmek için AK Partili belediyelerin esnaf ve vatandaşlarla 140 milyon 300 bin lira nakdi destek sağladığını anlatan Özhaseki, "Beraberinde 4 milyon 650 binden fazla iş yeri belediyelerimizce denetlendi, 2 milyondan fazla iş yeri ve kamu binası dezenfekte edildi. Ayrıca kira ve fatura erteleme, fatura ödememeden dolayı kesinti yapmama gibi birçok konuda vatandaşlarımıza ve esnafımıza destek olundu" ifadelerini kullandı.'AK BELEDİYELER ALGI PEŞİNDE DEĞİL'Okulların uzaktan eğitime geçmesiyle derslere online katılma imkanı olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere AK Partili belediyelerin destek olduklarını belirten Özhaseki, "AK Belediyelerimiz, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve uzaktan eğitimde dezavantajlı olan yavrularımıza destek olmak için adeta birbirleriyle yarıştılar. Bu kapsamdan AK Partili Belediyelerimiz uzaktan eğitimde fırsat eşitliği için ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yaklaşık 250 bin tablet desteği sağladı" diye konuştu.Salgın tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya kadar AK Partili belediyelerin ellerinden geleni sonuna kadar yapacağını vurgulayan Özhaseki, "Belediyelerin öncelikli işi vatandaşın bir derdi varsa çözmek, onlara yardımcı olmak, hayatlarını kolaylaştırmak ve onları memnun etmektir. AK Belediyeler algı peşinde değil, vatandaşımıza hizmet etme derdindedir" dedi.


AK Parti'li Özhaseki: AK belediyeler 340 milyondan fazla maske dağıttı
AK Parti'li Özhaseki: AK belediyeler 340 milyondan fazla maske dağıttı

Mehmet Özhaseki, Koronavirüs, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Özhaseki: AK belediyeler 340 milyondan fazla maske dağıttı - Son Dakika


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