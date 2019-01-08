Özhaseki, Altındağlı Muhtarlarla Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
, parti olarak belediye başkan adaylarının seçerken titiz davrandıklarını belirterek, "Bu işin ehli, liyakatlisi kim, kimin yüzü gülüyor, kimin kapısı açık, kim kesesinden yedirmiş, içirmiş, kesesinden ikram etmiş, adamlığıyla nam salmış ona baktık." dedi. Altındağ
ilçesi muhtarları ve ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde bir araya gelen Özhaseki, 1994'ten sonra belediyeciliğin Türkiye
'de mesafe katettiğini, ideolojik ve takıntılı belediyecilik anlayışının sona erdiğini belirtti.
Özhaseki, AK Parti'nin sosyal belediyeciliği ülkeye kazandırdığını ve yeni dönemde de gönül belediyeciliği yaptıklarını vurgulayarak, "İş yapabilirsiniz, yol yapabilirsiniz. Alt geçit, üst geçit yapabilirsiniz. Ama insanların gönlünü kazanmıyorsanız, insanlarla beraber yönetmiyorsanız, onlarla istişare etmiyorsanız bunun hiçbir anlamı yok." ifadesini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile bin 400 belediye başkanı adayını seçmeye çalıştıklarını ve bunun için yoğun bir mesai yürüttüklerini anlatan Özhaseki, şunları dile getirdi:
"Her bir belediye için 5-10 kişi yarışıyor. Baktığımız özellikler nedir? 'En çok kim oy alır, kim şöhretli, kim sükse yapmış?' Değil. Bu işin ehli, liyakatlisi kim, kimin yüzü gülüyor, kimin kapısı açık, kim kesesinden yedirmiş, içirmiş, kesesinden ikram etmiş, adamlığıyla nam salmış ona baktık. Çünkü koyduğumuz arkadaşlar 5 sene orayı idare edecek. İyi birini koyarsak herkesi rahat ettirecek, millet de rahat edecek. İyi değilse insanlar 5 sene çile çekecekler. En çok buna dikkat ettik. Gönül belediyeciliğini kim yapabilir, ehliyetlisi kim, liyakatlisi kim ona baktık."
Altındağ'a 21 proje
Ankara'da 30 kişilik bir ekiple projeler hazırladıklarını, belirledikleri 111 projenin 21'inin Altındağ'da yapılmasının planlandığını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:
"Ulaşım ağı içerisinde, metro hattının geçeceği alan Altındağ'dan geçiyor. Kültür yolunun başlaması, Ulus
ve çevresindeki birçok projelerimiz de Altındağ'ı yakından ilgilendiriyor. İnşallah bütün bu projeleri yaparsak neticesinde bundan Altındağ çok istifade edecek. Buraya yapılacak projelerin, 5 sene sonra Altındağ'ı bambaşka bir çehreye dönüştüreceğini söyleyebiliriz. Bunları yapmak kolay mı? Kolay değil elbette. Bir taraftan sermaye istiyor bu iş, para istiyor. Kolay değil. Yılların verdiği tecrübe ve birikim... Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere her alanda destek vermesi, bizleri ümitlendiriyor. Bu konuda ben çok ümitliyim. Ankaragücü
meselesi var. Müteahhit firma ile belediye arasında bir itilaf var. Komisyon kurduk, stadı teslim edecekler. Ankaragücü inşallah maçını yapacak."
Özhaseki, buluşmaya eşlik eden AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı
'ya seçim çalışmalarında başarılar diledi.
Muhtarların sorunlarının dinlediği programda, Balcı ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca
da birer konuşma yaptı.