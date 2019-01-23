Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "Ankara'da Yaşayan İnsanların Kökenlerine Bakmak Doğru Değil"

Özhaseki: "Ankara'da Yaşayan İnsanların Kökenlerine Bakmak Doğru Değil"

1 saat önce

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin soruları yanıtlaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki soruları yanıtladı.

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin soruları yanıtlaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki soruları yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:46 Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, Ankara, Güncel
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