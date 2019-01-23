Özhaseki: "Ankara'da Yaşayan İnsanların Kökenlerine Bakmak Doğru Değil"
1 saat önce
-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin soruları yanıtlaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki soruları yanıtladı.
-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin soruları yanıtlaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki soruları yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:46 Kaynak: AA
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