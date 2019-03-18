Özhaseki: "Ankara Halkı Bunları Yutar Biz de Seçimi Götürürüz Zannediyorlar"

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile AK Parti Ankara İl Seçim Koordinasyon...

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile AK Parti Ankara İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı'nda bir araya geldi.

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