Son Dakika Haberleri: Özhaseki, Ankara Kalesi Esnafıyla Buluştu

Özhaseki, Ankara Kalesi Esnafıyla Buluştu

28 dakika önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin salona gelişi Özhaseki'nin konuşması Özhaseki'nin Ankara Kalesi Müzesi'ni gezmesi Özhaseki'nin esnafla sohbet etmesi ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan...

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin salona gelişi
Özhaseki'nin konuşması
Özhaseki'nin Ankara Kalesi Müzesi'ni gezmesi
Özhaseki'nin esnafla sohbet etmesi ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından gazete, televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle bir otelde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrasında Özhaseki, medya temsilcileri ile birlikte Ankara Kalesi esnaflarını ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:40 Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, belediye başkan adayı, AK Parti, Ankara, Güncel
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