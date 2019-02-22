Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "Ankara, Kandilin Uzantıları ile Bir Araya Gelmeye Hoş Bakmaz"

Özhaseki: "Ankara, Kandilin Uzantıları ile Bir Araya Gelmeye Hoş Bakmaz"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Çorum Osmancıklılar Derneği üyeleri ile Keçiören'deki Yunus Emre Kültür Merkezinde bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Çorum Osmancıklılar Derneği üyeleri ile Keçiören'deki Yunus Emre Kültür Merkezinde bir araya geldi. (2)

"Çıkıp aleni diyemiyorlar ki, biz HDP ile görüşüyoruz, diyemiyorlar. Niye diyemiyorlar. Biliyorlar ki, Ankara, Anadolu'nun ortasında milli ve manevi değerlere bağlı taş gibi bir kent, HDP ile bir ortaklığa hoş bakmaz. Kandilin uzantıları ile bir araya gelmeye hoş bakmaz. Korkularından dolayı bunu söyleyemiyorlar. Gizli saklı görüşüyorlar"

"Bir taraftan eski tüm militanlar bir taraftan PKKlılar hep birlikte gelmek için çabalıyorsunuz"

"HDP ile ortaklık yapıyorlar diyorum. Kandil uzantısı lanet PKKlılarla ortaklık yapıyorlar diyorum. Bunları belgeleri ile beraber götürüp mahkemeye teslim edeceğim. Hodri Meydan"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:31 Kaynak: AA

AK Parti, Keçiören, Kandil Dağı, Ankara, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, Rakibi Özhaseki Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu İYİ Parti'den İstifa Eden 874 Kişi AK Parti'ye Geçti

AK Partili Başkan'ın İki Genci Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı İYİ Partili Aydın'dan AK Parti'ye Geçen Vekil İçin Gündemi Sarsacak İddia: Tefecilerin Eline Düşmüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 02:00:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "Ankara, Kandilin Uzantıları ile Bir Araya Gelmeye Hoş Bakmaz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]