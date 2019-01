Özhaseki: "Ankara'nın Her Köşesini Birebir Biliyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki , "Biz Cumhur İttifakı'nın adayıyız, inşallah göreve geldiğimizde tüm milletimize ayrım yapmadan hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.Özhaseki, Mamak Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, ilçe genelinde yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında Belediye Başkanı Mesut Akgül ile fikir alışverişinde bulundu.Daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinleyen Özhaseki, sosyal medyada yerel seçime yönelik anket çalışması yapan bir ekibin sorularını cevapladı.Gezisi sırasında Ankara'yı tanıyıp tanımadığının sorulması üzerine Özhaseki, şunları kaydetti:"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığım dönemde Ankara'nın her köşesini gördüm ve projelere imza attım. Mogan ve Eymir gölleri çevresindeki millet bahçeleri planlamalarını yaptım. Ankara'nın her köşesini birebir biliyorum. Bu iddiayı ortaya önce (Kemal) Kılıçdaroğlu atmıştı. Kılıçdaroğlu'na sormak lazım mikro milliyetçiliğin kime ne faydası var? Tunceli 'den çıkıp buraya gelmişsin sana bir şey diyen var mı kardeşim. CHP , seni İstanbul 'a Belediye Başkan adayı yapmıştı. Kağıthaneye bile 'Kağıttepe' dedin. Günlerce alay konusu oldun. Bu kadar alay konusu olduğun halde sen bu konuları niye dile getiriyorsun ki? İnsanın bir yerde doğması elinde olan bir şey değildir. Başkent herkesin kentidir. TBMM burada, Gazi Mustafa Kemal 'in hatırası, kabri burada. Bütün Türkiye , İstanbul'u sevdiği kadar Ankara'yı da sever. Ankara'nın insanlarda özel bir yeri vardır."Herkese eşit hizmet etmeye devam edeceğizMamak'ta partisinin İlçe Danışma Meclisi toplantısına da katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara karşı yerli ve milli düşünce sahiplerinin bir araya geldiğini vurguladı."Biz Cumhur İttifakı'nın adayıyız, inşallah göreve geldiğimizde tüm milletimize ayrım yapmadan hizmet etmeye devam edeceğiz." diyen Özhaseki, AK Parti olarak bütün Türkiye'de, bunu yapmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.