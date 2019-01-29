Özhaseki: "Ankara'nın Kendine Has Dinamikleri Var"
1 saat önce
- Ulus esnafıyla buluşma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ulus esnafıyla bir araya geldi.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ulus esnafıyla bir araya geldi. Özhaseki, esnafların sorunlarını dinledi, Ankara Büyükehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde Ulus'ta yapılacak projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:52 Kaynak: AA
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