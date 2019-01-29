Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "Ankara'nın Kendine Has Dinamikleri Var"

Özhaseki: "Ankara'nın Kendine Has Dinamikleri Var"

1 saat önce

- Ulus esnafıyla buluşma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ulus esnafıyla bir araya geldi.

- Ulus esnafıyla buluşma
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ulus esnafıyla bir araya geldi. Özhaseki, esnafların sorunlarını dinledi, Ankara Büyükehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde Ulus'ta yapılacak projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:52 Kaynak: AA

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