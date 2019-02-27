Son Dakika Haberleri: Özhaseki: Ankara'ya Adaysanız Projelerinizle Geleceksiniz (2)

Özhaseki: Ankara'ya Adaysanız Projelerinizle Geleceksiniz (2)

1 saat önce

SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDIAK Parti'li Mehmet Özhaseki, partisinin Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Özhaseki: Ankara'ya Adaysanız Projelerinizle Geleceksiniz (2), System.String[]
SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, partisinin Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törende toplanan kalabalığa seslenen Özhaseki, 'millet ittifakı'na yönelik eleştirilerde bulundu. 'Millet ittifakı'nda İYİ Parti'nin bulunduğunu kaydeden Özhaseki, "Bunu saklamıyorsunuz güzel. Peki HDP var mı? Hadi onu da söyleyin. Söyleyemiyorlar. Mahcup bir eda ile sakladıkları ortaklarını arkada tutuyorlar. Söylediğim zaman da beni mahkemeye veriyorlar. ya beni niye mahkemeye veriyorsunuz? Çıkın, yiğitçe deyin ki 'Biz bu HDP ile aslında anlaştık ama millet kızar diye söyleyemiyoruz'. Budur erkeklik, bunu söyleyin bari. Bunu da söyleyemiyorlar ne yazık ki" dedi.

'NET OLARAK DERTLERİNİ SÖYLÜYOR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li Ahmet Türk ile görüştüğünü belirten Özhaseki, "Gazetecilere yakalandı. 'Ne yapıyorsunuz?' dediler, 'Yerel seçimleri konuştuk' dediler; utana, sıkıla. ya söylesenize yiğitçe. Sonra da çaktırmadan vaziyeti götürmeye çalışıyorlar; ama millet uyanık, herkes de görüyor. Biz aptal filan değiliz, gözlerimiz açık. O Sezai Temelli denen vatandaş, aynen şunu söylüyor. 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da kaybettireceğiz cumhur ittifakına'. Açıkça dertlerini söylemiyor mu? Çok net olarak dertlerini söylüyor. Allah böyle bir tehlikeden korusun. Cenab-ı Hak, kafası bölücülükte olan adamlardan korusun. Bunlarla gizli, saklı iş yapan adamlardan korusun" diye konuştu.

'RAKİPLERİMİZ ASLA BİZİM DÜŞMANLARIMIZ DEĞİL'

Açılış nedeniyle meydanda 'millet ittifakı'nın adayı, rakibi Mansur Yavaş'ın afişlerinin üzerine Mehmet Özhaseki'nin afişlerinin asıldığı görüldü. Yavaş'ın onayıyla asılan afişler hakkında bilgisi olup, olmadığı sorulan Özhaseki, "Yok, hayır. Defalardır zaten söylüyorduk. Dikkat ederseniz ara ara abartılsa da bu işi bozan, belki de nezaket kurallarını bozan, bu işin savcılık tarafıydı. Ama onu da görmezden gelerek, şunu hep söylüyorum. 'Rakiplerimiz asla bizim düşmanlarımız değildir'. Biz onlarla sadece proje konuşmak istiyoruz. Başka hiçbir şey konuşmak istemiyoruz. Özelleri bizi ilgilendirmez. Siyasette de nezaket kurallarını aşmamak lazım. Arkadaşların bir ricası oldu, Mansur beyin de buna cevabı olumlu olduysa teşekkür ederiz" diye yanıt verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:01 Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Beypazarı, Mehmet Özhaseki, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'daki Son Anketten Çarpıcı Sonuç! Yavaş, Özhaseki'nin 10 Puan Önünde Bulunuyor AK Parti'nin Ankara Adayı Özhaseki Yeni Parti İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu

Mansur Yavaş, Özhaseki'nin Afişlerinin Kendi Afişinin Üzerine Asılmasını Kabul Etti Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 19:14:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özhaseki: Ankara'ya Adaysanız Projelerinizle Geleceksiniz (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]