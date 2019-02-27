Özhaseki Ankara'ya Belediye Başkanı Adayıysanız Projelerinizle Geleceksiniz 2
56 dakika önce
Özhaseki Ankara'ya Belediye Başkanı adayıysanız projelerinizle geleceksiniz 2(Tür: Ankara)
Özhaseki Ankara
'ya Belediye Başkanı adayıysanız projelerinizle geleceksiniz 2
(Tür: Ankara)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:14 Kaynak: DHA
Ankara'da Çöp Konteynerında Bebek Cesedi Bulundu
Ankara'da Kağıt Toplayıcısı Çöp Konteynerına Atılmış Ölü Bebek Buldu
AK Parti'nin Ankara Adayı Özhaseki Yeni Parti İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ankara'da Tanzim Satış Noktalarında İlk Gün 23 Ton Bakliyat Satıldı