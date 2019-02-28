Son Dakika Haberleri: Özhaseki Ankara'ya Belediye Başkanı Adayıysanız Projelerinizle Geleceksiniz 3

Özhaseki Ankara'ya Belediye Başkanı Adayıysanız Projelerinizle Geleceksiniz 3

43 dakika önce

Özhaseki Ankara'ya Belediye Başkanı adayıysanız projelerinizle geleceksiniz 3(Tür: Ankara)

Özhaseki Ankara'ya Belediye Başkanı adayıysanız projelerinizle geleceksiniz 3

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:34 Kaynak: DHA

Ankara, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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