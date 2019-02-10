Son Dakika Haberleri: Özhaseki: Ankara'ya Güzel Hizmetler Yapacağımıza İnanıyoruz (4)

Özhaseki: Ankara'ya Güzel Hizmetler Yapacağımıza İnanıyoruz (4)

37 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Mamak'ta Kırşehirliler Federasyonu üyeleriyle bir araya geldi.

Özhaseki: Ankara'ya Güzel Hizmetler Yapacağımıza İnanıyoruz (4), System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Mamak'ta Kırşehirliler Federasyonu üyeleriyle bir araya geldi. Özhaseki, burada yapıtığı konuşmada hafif raylı sistem ANKARAY'ın Mamak'a kadar uzatılacağının müjdesini verdi. Kentsel dönüşümle ilgili Mamak'ta yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını, çözüm için projeleri bulunduğunu aktaran Özhaseki, "9 binden fazla hak sahibi vatandaş, yıllardır dışarıda mağdur. İnşallah bizim 5 sene içinde yapacağımız işlerden birisi de burada evi yıkılmış olan kardeşlerimizin evini teslim etmek olacak" dedi.

Özhseki, Millet Bahçeleri Projesi'nin Mamak'ta etkin şekilde uygulanacağını aktardığı konuşmasına "Bunları yapmaya bizim aklımız eriyor, gücümüz de yeter elhamdülillah. Sonra daralırsak gidip Cumhurbaşkanımıza varıp, 'Bize yardım edin' demeye yüzümüz var çok şükür" diye konuştu.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:36 Kaynak: DHA

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