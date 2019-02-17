Son Dakika Haberleri: Özhaseki: Ankara Yemyeşil Olacak (2)

Özhaseki: Ankara Yemyeşil Olacak (2)

17 dakika önce

'ANKARA GİBİ YERDE KEŞKE 5 ADAY OLSAYDI'AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, Altındağ Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kızılcahamam Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ESYAV) Genel Kurulu'na katıldı.

Özhaseki: Ankara Yemyeşil Olacak (2), System.String[]
'ANKARA GİBİ YERDE KEŞKE 5 ADAY OLSAYDI'

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet ÖzhasekiAltındağ Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kızılcahamam Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ESYAV) Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Özhaseki, rakibi CHP'li Mansur Yavaş'ın ortaya proje koyamadığını savundu. "Ankara gibi bir yerde keşke 5 aday olsaydı" diyen Özhaseki, "5 aday da ayrı ayrı bu kitapçıklardan yazsaydı. Televizyonlarda hepimiz oturup projelerimizi anlatsaydık. Gençler, çocuklar için ne yapacağız tek tek söyleseydik. Nerelerde raylı sistemi yapacağımızı tek tek keşke anlatabilseydik. Ama ne yazık ki bu ortamı bulamadık. ya nasıl olmaz? Ankara'ya aday oluyorsun bir tane proje yok ortada. 'Olmaz olur mu, su paralarını düşüreceğim' dedi. Arkadaşlar, inanın bazen ne diyeceğimi şaşırıyorum. Su parasından proje olmaz. Bu tarifedir, ekmek parası gibi otobüs parası gibi" diye konuştu. 

'GEREDE'DEKİ TÜNELİN UCU GÖZÜKÜYOR'

Su fiyatının maliyetine bakıldıktan sonra belediye meclisi kararıyla yeniden belirlendiğini aktaran AK Parti'li Özhaseki, "Bundan proje olur mu ya? Su fiyatlarını Mustafa Tuna başkanımızla konuştuk; geriye çekti, yüzde 30 indirdi. Ne oldu, bitti mi projen senin? Bitti o zaman demek ki. Su fiyatları şundan dolayı geri çekildi; yakında Gerede'deki tünelin ucu gözüküyor. Memba suları gelecek, herkes çeşmesini açtığında o pırıl pırıl suları içecekler. Ankara'mız inşallah bundan sonra memba suyu içecek. Kızılırmak tarafından Kesikköprü'ye terfi istasyonları ile gelen su da gelen su da yedekte bekletilecek" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:01 Kaynak: DHA

AK Parti, Ankara, Politika
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